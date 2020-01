VIDEO: "Nu voi face asta NICIODATA!" | Ce intrebare a facut-o pe Simona Halep sa ia aceasta pozitie transanta

Simona Halep si Darren Cahill au vizitat astazi Alberton Oval, stadionul clubului de fotbal australian Port Adelaide pentru care a activat tatal antrenorului australian, John Cahill.

Halep a a fost primita cu bratele deschise si i-a fost oferit un tricou de joc al clubului Port Adelaide. Michael Voss, antrenor secund la Port Adelaide a avut cuvinte de lauda la adresa numarului 4 WTA, spunand: "Ne-am bucurat sa avem expunerea unei sportive de top. Am aflat ca povestile noastre sunt similare. Atat Simona, cat si noi infruntam dificultati, iar prin aceste experiente invatam ceea ce e corect si ce e gresit. Trecand prin aceste circumstante, devenim nu doar sportivi mai buni, dar si oameni mai buni."

Vossy chats about what the playing group took away from hearing @Simona_Halep speak at the club this morning ???? #weareportadelaide pic.twitter.com/hdLHcnAyVC



"Ne-a placut sa auzim povestile Simonei Halep si ne-a motivat cum a reusit sa revina la cel mai inalt nivel dupa cele mai puternice dezamagiri ale carierei. Toate acele experiente au facut-o sa devina jucatoarea care este astazi. Simona este o performera la cel mai inalt nivel, terminand in top 4 de fiecare data in ultimii sase ani. Aceasta statistica arata nivelul incredibil de constanta in performanta pe care l-a atins Simona," a mai spus antrenorul asistent al Port Adelaide Football Club.

“Would you ever support the Crows?” ????

La finalul meciului cu Ajla Tomljanovic, Simona Halep a fost intrebata pe teren despre pasiunea sa pentru clubul Port Adelaide. "Am o problema cu antrenorul tau, el sustine echipa gresita in fotbalul australian. Te-a facut si pe tine sa tii cu aceeasi echipa?"

"Da, sunt o mare fana a clubului Port Adelaide. Imi pare rau, nu cunosc regulile jocului, dar sunt o mare suportera a lor."

"Crezi ca te putem aduce in tabara opusa, la Adelaide Crows?" (n.r. echipa rivala in liga nationala de fotbal australian)

"Niciodata!," a raspuns Simona Halep, starnind hohote de rasete in tribunele arenei din Adelaide.

Amazing experience to have tennis superstar @Simona_Halep visit Alberton Oval and speak to the boys this morning.

Join us in wishing her good luck as she kicks off her Adelaide International campaign tonight ????????#weareportadelaide pic.twitter.com/vJbnneFVVn