CU CINE VA JUCA Simona Halep in sferturi la WTA Adelaide si cand se va desfasura meciul 

Halep este favorita la calificarea in semifinalele turneului WTA de la Adelaide.

Simona Halep va juca in sferturile de finala ale WTA Adelaide impotriva invingatoarei meciului dintre Bernarda Pera (numar 70 WTA) si Aryna Sabalenka (numar 12 WTA).

Optimea Pera vs. Sabalenka va avea loc miercuri, 15 ianuarie in jurul orei 07:30, ora Romaniei, urmand ca Halep sa joace sfertul de finala in data de 16, in dimineata zilei de joi.

The moment @Simona_Halep reaches the quarter-finals in Adelaide by defeating Tomljanovic 6-4 7-5#AdelaideTennis pic.twitter.com/1Xjjexkn9t — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 14, 2020

Simona Halep vs. Pera/Sabalenka in sferturi la Adelaide



Va fi al doilea meci oficial de simplu jucat de Simona Halep in acest sezon, dupa victoria obtinuta in meciul inaugural impotriva Ajlei Tomljanovic, scor 6-4, 7-5.

De notat ca Simona Halep nu a mai jucat pana acum impotriva Bernardei Pera, iar cu Aryna Sabalenka are un palmares pozitiv, 2-0 la meciurile directe (6-2, 6-2 in sferturi la Shenzhen si 6-3, 6-4 in semifinalele de la Cincinnati, ambele in 2018).