Kyrgios risca sa fie suspendat 3 ani din tenis! Ce a facut la conferinta de presa: "ATP este oricum corupt!"

Nick Kyrgios nu se dezminte.

Nick Kyrgios continua seria polemicilor cu reprezentantii circuitului ATP. Totul a reinceput dupa ce Nicholas Kyrgios a fost intrebat la conferinta de presa de dupa victoria cu Steve Johnson ce crede despre amenda de 113.000 de dolari primita in urma evenimentelor nefericite de la Cincinnati.

Kyrgios a raspuns, spunand ca „ATP este destul de corupt, oricum. Nu sunt deloc agitat in legatura cu amenda. Am fost amendat 113.000 pentru ce? De ce vorbim despre ceva ce s-a intamplat cu trei saptamani in urma (n.r. au trecut doar doua saptamani) cand eu tocmai am zdrobit pe cineva in primul tur la US Open? Tu ai injurat vreodata? Nu esti un atlet de elita... spun doar ca oamenii se enerveaza. Se intampla”

Nick Kyrgios: „ATP este destul de corupt, oricum”

Raspunsul oficial al ATP n-a intarziat. Vicepresedintele executiv al circuitul masculin de tenis va fi cel care va coordona comitetul care va lua decizia asupra lui Nick Kyrgios. Australianul va fi cercetat pentru ofensa majora adusa ATP si risca o suspendare de pana la 3 ani din circuitul ATP.

„Se va analiza ceea ce a spus. Vicepresedintele executiv, Gayle David Bradshaw va lua o decizie, la finalul unei investigatii ATP care va lua in considerare regulile ATP si competitia” a fost raspunsul oficial al ATP, potrivit The Guardian.

Nick Kyrgios, cateva ore mai tarziu: „Nu mi-am ales bine cuvintele. Am vrut sa spun ca ATP judeca folosind un standard dublu”

Nu a trecut mult timp intre acuzatia de coruptie a ATP si tweet-ul sau cel mai recent, in care Kyrgios si-a remodelat discursul la adresa ATP.

I want to clarify a couple of things.... pic.twitter.com/wRCWcj3tJc — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 28, 2019

„As vrea sa clarific public comentariul meu privind coruptia din ATP. Nu mi-am ales bine cuvintele, iar intentia mea a fost sa ma refer la ceea ce eu vad ca fiind un standard dublu, mai degraba decat coruptie. Sunt constient de faptul ca modul meu de a ma comporta a fost controversat uneori, iar acest lucru m-a pus in bucluc. Uneori, pe buna dreptate. Problema mea este ca altii castiga la fel, primesc mai mult sau mai putin aceeasi atentie din partea mass-media, au un comportament similar si nu sunt sanctionati. Asta este problema mea persistenta. Ca sa fiu clar, stiu ca nu sunt perfect si nici nu pretind a fi. Sunt constient ca uneori am meritat amenzile si sanctiunile, dar ma astept la constanta si corectitudine din partea ATP, iar pana astazi acest lucru nu s-a intamplat. Am primit un sprijin enorm de la Chris Kermode (n.r. presedintele ATP), pe care l-am dat inapoi, asa ca vreau sa imi clarific comentariile dar raman de parerea mea in ceea ce priveste standardele duble,” a spus Nick Kyrgios pe Twitter.

Mats Wilander: „Nick Kyrgios ar trebui scos de pe teren pe loc”

Fostul mare tenismen suedez s-a pozitionat total impotriva comportamentului lui Nick Kyrgios, in aceasta situatie. Mats Wilander a lasat de inteles ca Nick Kyrgios nu ar fi trebuit sa primeasca sansa de a continua meciul cu Kharen Khachanov de la Cincinnati, meci in care a avut o serie de iesiri nervoase si neregulamentare.

„De ce i se permite sa termine un meci precum cel de la Cincinnati, ca mai apoi sa primeasca o amenda de 113.000 de dolari? Este mult mai usor pentru arbitrul de scaun sa ia o pozitie imediata. Nu ma deranjeaza cand se comporta urat. In mod cert, nu imi place limbajul lui. Dar atunci cand nu incearca sa joace tenis, atunci cand nu incearca sa castige, eu cred ca arbitrul de scaun ar trebui sa intervina. In aceasta situatie, decizia corecta ar fi sa-l elimini pe loc, nu sa-l suspenzi,” a spus Mats Wilander despre Nick Kyrgios.

Mats Wilander si Nick Kyrgios sunt ambii de acord ca ATP nu aplica regulamentul la fel pentru toata lumea

„Cred ca regulile se aplica diferit. Cred ca face o diferenta numele jucatorului. Cand Rafa Nadal depaseste timpul alocat intre servicii, cred ca primeste prezumtia de nevinovatie, pentru ca el se straduie din rasputeri sa joace fiecare punct. Daca depaseste cu o secunda sau doua, nu sunt probleme. Cat despre Nick Kyrgios, cred ca o sa il lase sa faca ce vrea atat timp cat joaca tenis” a conchis Wilander.