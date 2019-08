Gestul SOCANT al lui Kyrgios la US Open! S-a sters de transpiratie si a scuipat in prosop inainte sa-l arunce unui fan! Reactia lui Darren Cahill

Kyrgios a oferit un nou moment cu adevarat socant.

Nick Kyrgios s-a impus in primul tur la US Open, scor 3-0 in fata americanului Steve Johnson. Imaginile difuzate in direct insa nu au surprins toate evenimentele intamplate dupa finalul meciului.

Una dintre scenele de dupa meci l-a surprins pe Nick Kyrgios stergandu-se intre picioare, la axile si pe fata, iar mai apoi suflandu-si nasul si scuipand in prosop, toate acestea inainte de a arunca prosopul unui fan din tribune.

Always classy Nick Kyrgios. Wipes his sweat, crotch, armpits, then spits in a towel, right before throwing it to some fans. Real cool @NickKyrgios ???? pic.twitter.com/BHqovyncEn — Sean Cassity (@seancass10) August 28, 2019

Darren Cahill despre gestul lui Nick Kyrgios: „Este scarbos. Nu are nicio scuza”

Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill a condamnat public gestul conationalului sau, catalogand intamplarea „scarboasa” si nescuzabila.

Yeah I didn’t see this live as I was watching Steve leave the court and not looking at the monitor but this is gross. No excuse for this. — Darren Cahill (@darren_cahill) August 28, 2019

Aruncarea prosopului continand transpiratia jucatorului este des intalnita in tenisul mondial, la finalul partidelor, insa Kyrgios este primul tenismen care utilizeaza prosopul in aceasta maniera inainte de a-l darui unui suporter.

Nick Kyrgios va face echipa cu Marius Copil in proba de dublu masculin la US Open. Cei doi vor juca in primul tur impotriva perechii Marcus Daniell/Ken Skupski.