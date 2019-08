Nick Kyrgios, singurul jucator care aduce bani de acasa la turnee! AMENDA URIASA stabilita de ATP: cat plateste pentru jignirea arbitrului

Nick Kyrgios a primit o amenda semnificativa dupa iesirile necontrolate din cadrul meciului cu Karen Khachanov, pe care australianul l-a pierdut in trei seturi.

Circuitul ATP a luat hotararea de a-l amenda pe Nick Kyrgios cu suma de 113.000 de dolari, la care s-ar putea adauga alte amenzi ori chiar suspendarea dreptului de a participa la turneele ATP.

Amenda presupune 85.000 de dolari pentru comportament nesportiv, 20.000 pentru abuz verbal, 5.000 pentru obscenitate si 3.000 pentru parasirea nepermisa a terenului.

Nick Kyrgios ar putea fi suspendat din circuit



La ora actuala, ATP investigheaza ceea ce s-a intamplat in timpul meciului si dupa terminarea acestuia, pentru a stabili daca in cazul australianului se aplica corectii mai mari ori chiar decizia de suspendare pentru o perioada temporara a dreptului sau de a evolua in competitiile ATP.



Ce a facut Kyrgios? Totul a inceput in tie-break-ul setului 2 al meciului pierdut de australian la Cincinnati, in fata rusului Karen Khachanov. La scorul de 1-0 la seturi pentru Nick, arbitrul Fergus Murphy a pornit cronometrul intre servicii mult prea devreme, in opinia australianului, fapt care a rezultat intr-o penalizare de un punct. Acesta a ripostat, invocand ca Rafael Nadal nu este supus aceluiasi tratament din partea arbitrilor de scaun, presupunand ca spaniolul intarzie deseori mai mult decat e permis reluarea jocului.





Kyrgios loses, then shouts: "you're a fucking tool bro" to Fergus Murphy, and spits at him. Refuses to shake Murphy's hand.@TennisTV #CincyTennis pic.twitter.com/O27fsxQNkT — Matthew Willis (@MattRacquet) August 15, 2019



Kyrgios si-a pierdut cumpatul, a pierdut setul secund, dupa care s-a asezat pe scaunul de odihna si a inceput sa strige „e cel mai slab arbitru din istorie.” Mai apoi, Kyrgios s-a dus la vestiare fara acordul arbitrului de scaun doar pentru a sparge doua rachete, dupa care la finalul partidei a refuzat sa-i stranga mana lui Khachanov, a scuipat in directia arbitrului si i-a adus injurii acestuia.