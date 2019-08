Kyrgios continua scandalul! A pus tunurile si pe Nadal: "Daca imi arata cineva un video in care sa faca asta, ma retrag din tenis!"

La doar doua zile dupa scandalul din meciul cu Karen Khachanov, Nick Kyrgios a redistribuit un video in care arata diferenta dintre el si Rafael Nadal, in ceea ce priveste timpul scurs intre terminarea punctului precedent si inceperea punctului urmator.

In tenisul mondial a fost introdus un cronometru care masoara timpul pauzei intre doua puncte. Acesta nu trebuie sa fie mai lung de 25 de secunde, iar cei care incalca aceasta regula, stand mai mult timp intre puncte, sunt initial avertizati dupa care penalizati cu un punct (asa cum i s-a intamplat lui Kyrgios in meciul cu Khachanov).

In video, Nick Kyrgios arata ca el a stat 28.22 secunde, pe cand Rafa Nadal, intr-un meci de la Montreal, a stat nu mai putin de 41 de secunde intre puncte si nu a primit nicio avertizare din partea arbitrului de scaun. Kyrgios acuza, asadar, tratamentul preferential de care beneficiaza spaniolul si este intr-o oarecare masura indreptatit sa afirme standardul dublu al oficialilor ATP.

„E hilar. Daca Rafa reia jocul intr-atat de repede, eu ma retrag din tenis. Ce mizerie... rusine. Aratati-mi niste filmari cu Rafa reluand jocul atat de devreme. Daca puteti gasi vreo filmare in care Rafa serveste mai devreme decat mine, o sa-mi inchid gura si nu o sa mai vorbesc niciodata,” a spus Nick Kyrgios.

???? I mean it’s not even a question. I still played within the 25 seconds when the shot clock started. Haha could only imagine if I was as slow as 41 seconds ????????????????‍♂️ https://t.co/AcuMxhLuhZ