Marius Copil, pereche la dublu cu Nick Kyrgios la US Open. Cu cine vor juca in primul tur

Marius Copil face cuplu cu Nick Kyrgios in proba de dublu de la US Open anul acesta.

Marius Copil a urcat 3 locuri in clasamentul ATP de simplu, pana pe locul 93, avand 562 de puncte ATP. In aceasta saptamana, Copil va fi implicat atat in proba de simplu, cat si in cea de dublu masculin la US Open. In aceasta din urma, Copil il va avea ca partener pe Nick Kyrgios, despre care a facut cateva declaratii notabile.



„Cu Kyrgios e tot timpul un spectacol cand te antrenezi. A venit multa lume sa ne vada. Mi s-a mai intamplat chestia asta doar cu Roger Federer si cu Rafael Nadal. Oamenii vin dinainte, ca sa ocupe un loc pentru a putea urmari antrenamentul,” a spus Marius Copil despre Nick Kyrgios, pentru Digi.



Marius Copil si Nick Kyrgios, tragere la sorti favorabila pentru primul tur



Marius Copil si Nick Kyrgios vor juca in turul inaugural din proba de dublu impotriva duo-ului australiano-britanic format din Marcus Daniell si Ken Skupski.



In cazul unei calificari, Marius Copil si Nick Kyrgios se vor duela in turul 2 cu Marach/Melzer ori Kukushkin/Rublev.

Marius Copil si Nick Kyrgios au ales sa faca echipa la US Open cu 20 de minute inaintea inchiderii listelor de inscriere

Marius Copil a povestit maniera atipica in care s-a perfectat parteneriatul sau cu Nick Kyrgios pentru aceasta editie a turneului de la Flushing Meadows.



„Cu 20 de minute inainte de inchiderea listei, am zis „hai sa-i scriu!”, pentru ca eu vorbisem cu el la Washington si a fost de acord sa jucam impreuna,” a spus Copil pentru Digi. Kyrgios i-a refuzat initial oferta, spunandu-i lui Marius ca va juca alaturi de Andy Murray la US Open, insa britanicul s-a retras de la turneu, motivand ca vrea sa joace turnee de o anvergura mai mica pentru a-si putea pregati intr-un mod mai eficient revenirea la varful sau de forma.



„Kyrgios vrea sa aduca mai mult entertainment in tenis. Cred ca este nevoie. Uneori, iesirile lui poate sunt cam aiurea, dar se intampla. Nu poti sa fii bun la toate,” a spus Copil despre partenerul sau.