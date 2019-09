Simona Halep, printre cei mai mari jucatori ai lumii! A aparut in cea mai urmarita emisiune de divertisment din SUA

Fostul lider mondial a facut parte dintr-un moment al emisiunii prezentate de Ellen DeGeneres, care il are in centrul atentiei pe producatorul emisiunii "The Ellen Show"

Producatorul executiv Andy Lassner are o rubrica in cadrul emisiunii "The Ellen Show" numita "Andy Average". In emisiunea recent difuzata, Lassner a luat parte la actuala editie US Open, acolo unde a mers sa ia lectii de tenis de la "cele mai mari staruri din tenis", dupa cum spune Ellen in introducere.

Printre cei care l-au ajutat pe Andy Lassner se numara si Simona Halep, care apare alaturi de Roger Federer, Rafael Nadal, Stan Wawrinka sau Naomi Osaka. Cei doi au avut un schimb de replici amuzant.

.@AndyLassner got trained by the world’s biggest tennis stars at the @USOpen. Nobody mentioned anything about belts. #USOpen pic.twitter.com/2ix34Hv8mZ — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 9, 2019

"Felicitari pentru succesul de la Wimbledon! Ne asemenam mult din punctul asta de vedere. Anul trecut nimeni nu credea ca vom castiga premiul Emmy pentru cel mai bun show. Amandoi suntem in lumina reflectoarelor si stim ce inseamna presiunea", i-a spus Andy Lassner jucatoarei din Romania.