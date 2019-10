"Jucand tenis, Murray isi asuma un risc imens." Un medic chirurg il avertizeaza pe jucator: "Oasele sunt atacate, iar nervii muschilor pot avea de suferit"

Andy Murray a revenit cu brio in circuitul ATP dupa operatia suferita la sold in luna ianuarie a acestui an, in care isi anuntase de altfel si retragerea din tenis.

Scotianul, fost lider mondial s-a impus in turneul ATP de la Anversa, detronandu-l in finala pe elvetianul Stan Wawrinka, scor 3-6, 6-4, 6-4.

Totusi, situatia lui Murray nu este roz, intrucat unii medici chirurgi anunta ca risca extrem de mult jucand cu soldul continand tije metalice care ii sustin partea dreapta.

Medic chirurg despre Andy Murray: „Jucand tenis, Murray isi asuma un risc imens.”

„Sa fiu sincer, nu credeam ca acest lucru este posibil. Pentru mine a fost o misiune imposibila sa ating acest nivel cu un sold artificial. Dar Murray isi asuma un risc imens.

Interventia este cunoscuta drept <retusarea de sold Birmingham.> In proteza implantata, doua suprafete de metal se freaca una de alta, facilitand miscarea. Cu zece ani in urma, metoda era folosita in Elvetia, deseori cu consecinte catastrofice. Miscarile si franele bruste sunt extrem de daunatoare, mai ales la un nivel profesionist”, a adaugat medicul chirurg elvetian Rudiger.

„Abraziunea pieselor de metal poate conduce la situatia in care cobaltul otraveste sangele corpului. Oasele sunt atacate, iar nervii muschilor pot avea de suferit. Am mai primit cereri pentru interventia de „retusare de sold Birmingham”, dar nu o folosesc, in principiu, si nici nu o recomand nimanui”, a completat doctorul Rudiger.

Andy Murray ocupa in prezent locul 127 in clasamentul ATP si isi planuieste atingerea varfului de forma la Australian Open 2020. In urma cu un an, eliminat in primul tur la Melbourne, Murray isi anunta retragerea din tenis, din cauza durerilor insuportabile la nivelul soldurilor.