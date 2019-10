MARIUS COPIL - ANDY MURRAY LIVE LA ANTWERP | Meci tare pentru roman! Fostul campion de la Wimbledon si US Open, cuvinte de lauda pentru Copil

Marius Copil se dueleaza cu Andy Murray la Antwerp, in Belgia.

Andy Murray l-a laudat pe Marius Copil inaintea duelului direct dintre cei doi in cadrul sferturilor de finala ale competitiei ATP de la Antwerp.

Marius Copil s-a calificat in faza ultimilor 8 dupa cea mai impresionanta victorie din acest an, eliminandu-l pe numarul 15 ATP, argentinianul Diego Schwartzman in 3 seturi.

Andy Murray despre Marius Copil: "Il stiu, joaca bine pe hard, serveste extrem de bine"

"Il stiu, a avut victorii bune in aceasta saptamana. Joaca bine pe aceasta suprafata, asa ca va trebui sa fiu pregatit pentru asta. Serveste extrem de bine, asa ca va trebui sa returnez bine", a spus scotianul despre roman. Andy Murray este recunoscut, de altfel, ca fiind unul dintre cei mai buni tenimseni la retur din intregul circuit.

"Astazi m-am simtit mai bine. Cred ca am servit bine cam pe toata durata meciului. Iar cand am reusit sa intru in raliu, am simtit ca lovesc mingea destul de bine, destul de curat: Pentru mine a fost un meci bun", a spus Murray dupa victoria in minimum de seturi din optimi, impotriva lui Pablo Cuevas.

Marius Copil vs. Andy Murray se joaca vineri de la ora 19:30.