FCSB a înregistrat două înfrângeri consecutive (0-1 vs. FC Argeș și 1-4 vs. CFR Cluj) în sezonul regulat și s-a îndepărtat la cinci lungimi de Oțelul Galați, care ocupă ultimul loc din zona play-off-ului.



Campioana României are la dispoziție șapte etape să redreseze situația cu care se confruntă încă de la începutul actualei stagiuni: lipsa constanței.



”FCSB, în play-out?” Cum a răspuns Darius Olaru



Joi, FCSB o întâlnește pe Fenerbahce în ultimul meci din grupa unică UEFA Europa League, iar la conferința de presă premergătoare duelului de pe Arena Națională a fost prezent și Darius Olaru.



Căpitanul roș-albaștrilor a evidențiat că în acest moment la FCSB e cea mai dificilă perioadă pe care o străbate de când a semnat cu clubul patronat de Gigi Becali.



”Am controlat meciul (n.r. cu CFR), am dat gol repede și am primit goluri, nu știu, m-am simțit ca acum 4-5 ani când ne bătea CFR și la sfârșitul meciului nu aveam explicații. Vreau să cred că nu (n.r. dacă FCSB va ajunge în play-out), mai avem șanse la play-off.



Dacă n-aș crede eu, căpitanul, ce ar face ceilalți? Dar trebuie să ne strângem, să adunăm puncte. Meciurile trec și sunt din ce în ce mai puține șanse. E cea mai grea perioadă de când sunt eu aici, nu ne-am mai întâlnit cu situația asta, să nu fim în play-off”, a spus Olaru.

