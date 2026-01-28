Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât o penalitate sportivă de 25.312,50 lei ca urmare a incidentelor de la meciul cu FC Botoşani, din 18 ianuarie, din etapa a 22-a a Superligii.

“FK Csikszereda Miercurea Ciuc vs. AFC Botoşani – Incidente - În temeiul art. 54.6 din RD, se sancţionează clubul FK Csikszereda cu penalitate sportivă de 25.312,50 lei”, se arată pe site-ul LPF.



Articolul 54 din Regulamentul Disciplinar este referitor la situaţii de rasism, xenofobie, discriminare sau denigrare.



Alte hotărâri ale Comisiei de Disciplină

Universitatea Craiova vs. AFC Botoşani - Eliminare Mario Felgueiras (gazde) - În temeiul art. 65.a din RD, se sancţioneză dl. Mario Felgueiras, manager sportiv Universitatea Craiova, cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 4.500 lei.



AFC UTA Arad vs. FC Rapid 1923 - Eliminare: Pospielov Dmytro (gazde), Incidente - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Pospielov Dmytro cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei. Termen 02.02.2026.



FC Metaloglobus Bucureşti vs. ACS Campionii FC Argeş - Eliminare Dumitru Paraschiv (gazde) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Dumitru Paraschiv cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

