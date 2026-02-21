Meciul a fost întrerupt pentru câteva minute de arbitrul francez François Letexier, iar acest incident a provocat numeroase reacţii în lumea fotbalului. Indiferent de rezultatul anchetei, dacă se va stabili că jucătorul argentinian a rostit insulte, fie ele rasiste sau homofobe, extremul în vârstă de 20 de ani riscă o sancţiune severă din partea UEFA.

Surse au declarat pentru Bruno Andrade de la ESPN că argentinianul, în vârstă de 20 de ani, a dat declaraţii în care a afirmat că l-a numit pe Vinicius „maricon” în spaniolă, un termen peiorativ pentru homosexual, şi nu „mono”, care înseamnă „maimuţă” în spaniolă.

Imediat după meci, mijlocaşul echipei Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a declarat pentru televiziunea spaniolă că Prestianni a dat această explicaţie când a fost întrebat despre incident.

Conform regulamentului UEFA, orice persoană care „încalcă demnitatea umană din orice motiv, inclusiv culoarea pielii, rasa, religia, originea etnică, sexul sau orientarea sexuală” se expune „unei suspendări de cel puţin zece meciuri sau pe o perioadă determinată, sau oricărei alte sancţiuni adecvate”.

