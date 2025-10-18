GALERIE FOTO Finală scăpată printre degete: Jaqueline Cristian, învinsă de o jucătoare de optsprezece ani, în semifinalele turneului de la Osaka

Finală scăpată printre degete: Jaqueline Cristian, &icirc;nvinsă de o jucătoare de optsprezece ani, &icirc;n semifinalele turneului de la Osaka Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atât Sorana Cîrstea, cât și Jaqueline Cristian au pierdut în penultimul act al competiției din Japonia.

TAGS:
Jaqueline CristianTereza ValentovaTenis WTAWTA Osaka
Din articol

Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) a fost eliminată de Tereza Valentova, în semifinalele competiției WTA 250 de la Osaka, după două ore și patruzeci și trei de minute de joc.

Jucătoarea din România a câștigat la trei tiebreak-ul setului inaugural, dar le-a cedat pe următoarele două, scor 6-4, 6-3.

În ciuda înfrângerii, Jaqueline Cristian urcă până pe locul 42 WTA

Într-o bătălie intensă, Valentova a găsit un ritm superior de joc în setul final, în care a devenit mai agresivă și a jucat cu un curaj dificil de contracarat.

Break-ul obținut de Valentova încă din primul game al manșei decisive a jucat un rol important, din punct de vedere psihologic, Cristian văzându-se nevoită din nou și din nou să reducă din diferență.

Cu un plus de inspirație la retur, Valentova și-a asigurat un loc în finala competiției, în care o va întâlni pe Leylah Fernandez. În această dimineață, canadianca a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-1, 2-6, 6-4.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian wta wuhan retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jaqueline Cristian, la un pas de cea mai înaltă clasare a carierei

Dincolo de frustrarea de moment, Jaqueline Cristian are motive de bucurie, în urma semifinalei jucate în Japonia.

În clasament, românca urcă cinci poziții și se apropie la una singură de cea mai înaltă clasare a carierei (41, loc ocupat în septembrie).

De partea opusă a fileului, Tereza Valentova urcă, la optsprezece ani, cel puțin douăzeci de locuri în clasament, până pe poziția cu numărul 58.

Dacă va ieși campioană la Osaka, cehoaica Valentova va ajunge pe locul 52 în ierarhia mondială.

În 2025, Jaqueline Cristian are un palmares pozitiv în circuitul WTA, cu treizeci și unu de victorii dintr-un total de cincizeci și șase de partide oficiale disputate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. &bdquo;Etajul 7 a ajuns la etajul 5&rdquo;
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Titanul&rdquo; din Serie A &icirc;l laudă pe Cristi Chivu &icirc;naintea derby-ului cu AS Roma: &bdquo;Are asta de mult timp&rdquo;
„Titanul” din Serie A îl laudă pe Cristi Chivu înaintea derby-ului cu AS Roma: „Are asta de mult timp”
Liga 2 | Nouă meciuri se joacă ACUM! Steaua - Șelimbăr 2-3! Spectacol cu cinci goluri &icirc;n Ghencea
Liga 2 | Nouă meciuri se joacă ACUM! Steaua - Șelimbăr 2-3! Spectacol cu cinci goluri în Ghencea
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi la telefon după scandalul cu Lucescu: &rdquo;E convins de un singur lucru&rdquo;
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi la telefon după scandalul cu Lucescu: ”E convins de un singur lucru”
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 județe
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 județe
Sorin Paraschiv: Ianis Hagi iubește naționala. Toți jucătorii ar trebui să fie ca el
Sorin Paraschiv: "Ianis Hagi iubește naționala. Toți jucătorii ar trebui să fie ca el"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: &rdquo;Am greșit c&acirc;nd am spus că te stimez&rdquo;

Mircea Lucescu i-a dat replica lui Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a desființat: ”Am greșit când am spus că te stimez”

Veste majoră &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit cea mai importantă &icirc;ntărire posibilă!

Veste majoră înainte de Bosnia - România: "Am primit cea mai importantă întărire posibilă!"

Becali aruncă &bdquo;bomba&ldquo;: Varga pune la CFR un președinte &bdquo;abonat&ldquo; la titlu. &bdquo;E meseriaș!&ldquo;

Becali aruncă „bomba“: Varga pune la CFR un președinte „abonat“ la titlu. „E meseriaș!“

Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios

Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios

Alexandru Urzică de la Dinamo, 6 medalii de aur la Campionatul Național! Băiatul lui Marius Urzică nu are rival &icirc;n Rom&acirc;nia

Alexandru Urzică de la Dinamo, 6 medalii de aur la Campionatul Național! Băiatul lui Marius Urzică nu are rival în România

Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi &ndash; Lucescu: &bdquo;Vezi-ți de căciula ta!&ldquo;

Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi – Lucescu: „Vezi-ți de căciula ta!“



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi la telefon după scandalul cu Lucescu: &rdquo;E convins de un singur lucru&rdquo;
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi la telefon după scandalul cu Lucescu: ”E convins de un singur lucru”
Sorin Paraschiv: Ianis Hagi iubește naționala. Toți jucătorii ar trebui să fie ca el
Sorin Paraschiv: "Ianis Hagi iubește naționala. Toți jucătorii ar trebui să fie ca el"
Liga 2 | Nouă meciuri se joacă ACUM! Steaua - Șelimbăr 2-3! Spectacol cu cinci goluri &icirc;n Ghencea
Liga 2 | Nouă meciuri se joacă ACUM! Steaua - Șelimbăr 2-3! Spectacol cu cinci goluri în Ghencea
Se aștepta la altceva! MM Stoica, dezvăluiri din vestiarul lui FCSB: &bdquo;Este dezamăgit, clar&rdquo;
Se aștepta la altceva! MM Stoica, dezvăluiri din vestiarul lui FCSB: „Este dezamăgit, clar”
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 județe
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 județe
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul rom&acirc;nilor &icirc;n ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Sorana C&icirc;rstea a ratat calificarea &icirc;n finala turneului WTA 250 de la Osaka: ce premiu de consolare va &icirc;ncasa
Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka: ce premiu de consolare va încasa
&bdquo;De asta sunt &icirc;n semifinale&rdquo; Sorana C&icirc;rstea, sinceră cu următoarea adversară, &icirc;naintea semifinalei de la Osaka
„De asta sunt în semifinale” Sorana Cîrstea, sinceră cu următoarea adversară, înaintea semifinalei de la Osaka
CITESTE SI
Emil G&acirc;nj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis &icirc;n judecată. Bărbatul, căutat de trei luni

stirileprotv Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. &bdquo;Etajul 7 a ajuns la etajul 5&rdquo;

stirileprotv Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

Medicul Flavia Groșan, &icirc;n comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

stirileprotv Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!