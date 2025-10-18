Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) a fost eliminată de Tereza Valentova, în semifinalele competiției WTA 250 de la Osaka, după două ore și patruzeci și trei de minute de joc.

Jucătoarea din România a câștigat la trei tiebreak-ul setului inaugural, dar le-a cedat pe următoarele două, scor 6-4, 6-3.

În ciuda înfrângerii, Jaqueline Cristian urcă până pe locul 42 WTA

Într-o bătălie intensă, Valentova a găsit un ritm superior de joc în setul final, în care a devenit mai agresivă și a jucat cu un curaj dificil de contracarat.

Break-ul obținut de Valentova încă din primul game al manșei decisive a jucat un rol important, din punct de vedere psihologic, Cristian văzându-se nevoită din nou și din nou să reducă din diferență.

Cu un plus de inspirație la retur, Valentova și-a asigurat un loc în finala competiției, în care o va întâlni pe Leylah Fernandez. În această dimineață, canadianca a învins-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-1, 2-6, 6-4.