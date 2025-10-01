Cu toate acestea, Sinner a ținut să tempereze entuziasmul fanilor și al jurnaliștilor, oferind o reacție plină de modestie atunci când a fost adus în discuție alături de legendarii Federer, Nadal și Djokovic.



Deși a avut un parcurs cu unele ezitări la Beijing, Sinner și-a demonstrat încă o dată valoarea. Acum, pentru el urmează o nouă provocare uriașă: turneul Masters 1000 de la Shanghai, unde este campion en-titre. Spre deosebire de marele său rival, Carlos Alcaraz, care a ales să sară peste competiție, Jannik va fi prezent pentru a-și apăra trofeul și punctele.



Sinner, cu picioarele pe pământ



Întrebat la conferința de presă de după finala câștigată în capitala Chinei despre inevitabila comparație cu "Big 3", Sinner a oferit un răspuns care denotă o maturitate impresionantă și un respect profund pentru giganții care au dominat tenisul mondial.



"Nu mă pot compara nici pe departe cu legende de un asemenea calibru, pentru că ei au menținut un nivel nebun timp de 15 ani, iar eu sunt încă foarte tânăr", a transmis Sinner.



Campionul italian a continuat pe aceeași linie, subliniind care sunt prioritățile sale în acest moment al carierei: "Încerc doar să joc cel mai bun tenis de care sunt capabil și vom vedea cât timp voi continua așa. Vreau, de asemenea, să mă distrez când joc, pentru că nimeni nu poate ști ce se va întâmpla în viitor".



Pentru Jannik Sinner, debutul la Shanghai se anunță unul de foc. Primul său adversar va fi germanul Daniel Altmaier, jucător care i-a produs o surpriză colosală în ultima lor confruntare directă, în turul al doilea la Roland Garros 2023.

