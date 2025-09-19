Chiar înainte de a pleca spre China pentru turneele de la Beijing și Shanghai, italianul a lansat la Milano un nou proiect de suflet, o fundație menită să ajute tinerii. Gestul vine la scurt timp după finala pierdută la US Open în fața marelui său rival, Carlos Alcaraz.



"Tenisul mi-a schimbat viața"

Prezent joi la Milano, campionul de la Australian Open și Wimbledon din 2025 a explicat motivele din spatele acestei decizii, într-un interviu pentru "Sky Sport". Sinner a subliniat că parcursul său în sportul de performanță l-a motivat să le ofere și altora o șansă.



"Tenisul m-a învățat multe lucruri și mi-a schimbat viața. Aș fi vrut să inaugurez această fundație de mult timp, dar ne-am luat mai mult timp pentru a face lucrurile în cel mai bun mod posibil", a spus Sinner.



Fostul lider mondial a vorbit despre copilăria sa și despre susținerea pe care a primit-o. "Vin dintr-o familie normală, care mi-a permis mereu să-mi urmez pasiunea. Sunt convins că sunt foarte norocos și din acest motiv vom încerca să ajutăm băieții care au nevoie", a transmis sportivul în vârstă de 24 de ani.



După un sezon 2024 de excepție, în care a câștigat Mastersul de la Shanghai și Turneul Campionilor, Sinner a continuat forma fantastică și în 2025. Acum, deși a pierdut prima poziție ATP, italianul se pregătește pentru ultima parte a sezonului, unde are de apărat multe puncte, dar și o rivalitate istorică de purtat cu Alcaraz.

