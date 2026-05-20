Sorana Cîrstea a mărturisit, într-un interviu acordat PRO TV și Sport.ro, că nu doar performanțele pe care le conturează în 2026 vor juca un rol în luarea deciziei retragerii din tenisul profesionist.
Deși a anunțat că se va retrage la capătul actualei stagiuni, Cîrstea a oferit semne de ezitare cu privire la această hotărâre, declarând la Roma că și-ar fi amânat retragerea dacă ar fi ieșit campioana competiției.
Sorana Cîrstea: „Voi vedea cum a decurs anul, cum este și viața mea personală și voi lua o decizie.”
La plecarea din țară cu destinația Paris, Roland Garros, Cîrstea a precizat că inclusiv configurația vieții personale va juca un rol.
„Am lăsat o portiță deschisă. Vom vedea. Încerc să mă bucur de fiecare săptămână. La sfârșit de an, voi vedea cum a decurs anul, cum este și viața mea personală și voi lua o decizie,” a punctat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.
Sorana Cîrstea se gândește la sfertul de finală jucat în urmă cu 17 ani
Sorana Cîrstea prețuiește turneul de la Roland Garros și își aduce aminte cu claritate performanța atinsă în 2009, când a învins-o pe Jelena Jankovic, fost număr unu mondial, pentru a ajunge în faza sferturilor de finală.
„Este primul turneu mare unde am făcut sfert de finală. Sunt extrem de multe amintiri. Anul trecut a fost a 20-a participare. E o performanță să fiu în top 20. Mi-am dorit asta toată viața mea și pentru asta am muncit,” a adăugat Sorana Cîrstea.
Cititul o relaxează pe Sorana Cîrstea, înainte de meciuri
Dezvăluind un secret din spatele calmului arătat în acest an, pe terenul de tenis, Cîrstea a evidențiat cititul și modul în care aceasta o ajută să se relaxeze nervos.
„Când eram mică, aveam multe superstiții, aveam tot felul de talismane. Acum port cărți cu mine, îmi place să citesc, iar, înainte de meciuri, mă relaxează,” a completat jucătoarea clasată pe locul 18 în clasamentul mondial.