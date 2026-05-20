Sorana Cîrstea a mărturisit, într-un interviu acordat PRO TV și Sport.ro, că nu doar performanțele pe care le conturează în 2026 vor juca un rol în luarea deciziei retragerii din tenisul profesionist.

Deși a anunțat că se va retrage la capătul actualei stagiuni, Cîrstea a oferit semne de ezitare cu privire la această hotărâre, declarând la Roma că și-ar fi amânat retragerea dacă ar fi ieșit campioana competiției.

Sorana Cîrstea: „Voi vedea cum a decurs anul, cum este și viața mea personală și voi lua o decizie.”

La plecarea din țară cu destinația Paris, Roland Garros, Cîrstea a precizat că inclusiv configurația vieții personale va juca un rol.

„Am lăsat o portiță deschisă. Vom vedea. Încerc să mă bucur de fiecare săptămână. La sfârșit de an, voi vedea cum a decurs anul, cum este și viața mea personală și voi lua o decizie,” a punctat Sorana Cîrstea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.