Gabriela Ruse (28 de ani, 80 WTA) s-a numărat printre româncele care au dezamăgit, la Cluj, la Transylvania Open 2026. Pentru că aici, Ruse a părăsit competiția după primul meci: 1-6, 6-4, 2-6 cu Masarova (117 WTA).

După experiența neferictă de la Cluj, Gabriela și-a dat un restart pe un alt continent. Pentru că s-a dus în Emiratele Arabe Unite, la Dubai, unde și-a început parcursul în calificări. Cu două victorii succesive, cu Starodubtseva (101 WTA) și cu Stearns (58 WTA), ambele după trei seturi, românca și-a câștigat locul pe tabloul principal.

Aici, în această dimineață, Ruse a cedat, în duelul cu americanca Emma Navarro (19 WTA): 4-6, 5-7. În ciuda înfrângerii, Gabriela are motive de satisfacție. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

În clasamentul WTA, actualizat în timp real, românca a înregistrat un salt de nouă locuri și ocupă acum poziția a 71-a.

Și din punct de vedere financiar, participarea la Dubai Tennis Championships e o reușită pentru Ruse. Accederea pe tabloul principal i-a adus un cec în valoare de 18,300 de dolari. Și cum Gabriela va evolua și în proba de dublu, câștigurile ei pot crește, în funcție de rezultatele pe care le va obține, alături de Jaqueline Cristian. În primul lor meci, cele două românce vor înfrunta perechea formată din rusoaicele Shnaider și Panova.