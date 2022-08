Irina Begu nu renunță niciodată! Sportiva din România a reușit a patra calificare în turul secund al Openului American în carieră, dar și primul succes, în patru întâlniri directe cu belgianca Elise Mertens.

Ocupanta locului 33 în ierarhia mondială părea să se îndrepte către un 4-0 confortabil la scorul meciurilor jucate în compania Irinei Begu, însă totul s-a schimbat la scorul de 6-3, 2-0 pentru Mertens.

Another great comeback win for Irina. Gotta love how she never gives up and will fight till the end for 3 sets if needed. Irina Begu defeated Elise Mertens 3-6, 6-2, 6-3. pic.twitter.com/m6rkE157v3