Cazul Halep nu e singular! Campioana Wimbledon, Elena Rybakina, învinsă de numărul 131 WTA, în primul tur la US Open

Elena Rybakina (23 de ani, 25 WTA) s-a înscris pe lista capilor de serie eliminați în runda inaugurală a Openului American, ediția 2022. Câștigătoarea turneului de la Wimbledon din această vară a fost învinsă de Clara Burel (21 de ani, 131 WTA), scor 6-4, 6-4, după 91 de minute trecute de la primul schimb de mingi.

Sportiva din Kazahstan a comis 37 de erori neforțate în meciul pierdut în primul tur la Flushing Meadows, înregistrând astfel o eroare la fiecare două minute și jumătate ale jocului.

Venită din calificări, Clara Burel va juca pentru prima oară în turul secund la US Open, egalându-și cel mai bun rezultat obținut în turneele de mare șlem, după runda secundă jucată la WImbledon în 2021.

În turul următor, Clara Burel va primi replica învingătoarei din meciul Venus Williams - Alison Van Uytvanck.

