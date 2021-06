Irina Bara se alatura Patriciei Tig si Irinei Begu pe lista romancelor eliminate in primul tur. Care vor fi urmatoarele adversare ale lui Bogdan, Cirstea si Buzarnescu la Roland Garros

Irina Bara a fost eliminata in primul tur la Roland Garros, dar Romania va avea trei jucatoare in turul 2 la Roland Garros.

Ana Bogdan, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu sunt cele trei jucatoare din Romania care au obtinut calificarea in turul secund la Roland Garros 2021. Din nefericire, trei dintre reprezentantele tarii noastre au cedat in turul inaugural: Patricia Tig, Irina Begu si Irina Bara.

In a treia zi de concurs, Irina Bara (122 WTA) a pierdut in fata australiencei Astra Sharma (124 WTA) in minimum de seturi, scor 6-7, 2-6 dupa 84 de minute de joc. Diferenta a fost facuta de stilul agresiv de joc al Astrei, care a lovit de 36 de ori direct castigator (16 winnere pentru Bara), asumandu-si riscul celor 30 de greseli nefortate (numai 10 pentru Irina). La finalul meciului, punctajul total a numarat 67-58 in favoarea Astrei Sharma.

Irina Bara a avut sanse bune la castigarea setului intai, conducand-o pe Sharma cu 5-4 la game-uri, dar si cu 5-4 in tiebreak, scor de la care a cedat trei puncte consecutiv, pe fondul unor atacuri curajoase, dar bine executate de jucatoarea din Oceania.

Echilibrul setului doi s-a rupt la scorul de 2-3, cand Astra Sharma a facut break pe serviciul romancei, moment din care nu a mai cedat niciun game pana nu s-a vazut calificata in runda a doua competitionala.

Romancele in turul 2 la Roland Garros



Ana Bogdan (102 WTA) - Naomi Osaka (2 WTA), calificare automata in turul 3 pentru Bogdan

Sorana Cirstea (54 WTA) - Martina Trevisan (97 WTA)

Mihaela Buzarnescu (174 WTA) - Serena Williams (8 WTA)

In urma retragerii japonezei Naomi Osaka, Ana Bogdan s-a calificat automat in turul al treilea, performanta pentru care va incasa un premiu in valoare de 113,000 de euro. Mai departe, Ana Bogdan o asteapta pe invingatoarea meciului dintre Paula Badosa (23 de ani, 35 WTA) si Danka Kovinic (26 de ani, 62 WTA).

Mihaela Buzarnescu a invins-o pe Arantxa Rus cu un dublu 7-5 si va primi replica Serenei Williams (39 de ani, 8 WTA), care in turul inaugural a trecut de Irina Begu, scor 7-6, 6-2.

Sorana Cirstea se va duela cu italianca Martina Trevisan (27 de ani, 97 WTA), care a trimis-o acasa pe belgianca Alison Van Uytvanck, dupa aproape trei ore de joc, incheiat scor 7-5, 4-6, 6-4.

Meciurile Soranei Cirstea si Mihaelei Buzarnescu vor fi programate pentru a patra zi de concurs, miercuri, 2 iunie, la ore care vor fi anuntate ulterior de organizatorii francezi. Nici Sorana, si nici Mihaela nu au mai jucat pana acum impotriva Martinei Trevisan, respectiv Serenei Williams.