Ce echipament e asta, Serena? Americanca a furat toate privirile in meciul cu Irina Begu de la Roland Garros: cum i-au personalizat cei de la Nike incaltamintea de joc 

Serena Williams a surprins pe toata lumea cu echipamentul si perechea de incaltaminte purtate in meciul cu Irina Begu de la Roland Garros.

Serena Williams a debutat cu succes in editia 2021 a turneului de la Roland Garros, reusind sa o elimine pe Irina Begu, scor 7-6, 6-2. Sportiva din SUA nu a trecut mai departe fara o sperietura zdravana, trasa in tiebreak-ul primului set, cand ocupanta locului 74 WTA, Begu a beneficiat de doua mingi de set, la scorul de 6-4.

Dincolo de prestatia suficient de solida pentru a-si asigura calificarea, Serena Williams s-a bucurat sa fie protagonista primului meci jucat in sesiunea de seara la Roland Garros in acest an prin echipamentul excentric pe care l-a purtat.

Multipla campioana de Grand Slam a jucat imbracata cu un compleu verde fosforescent, iar piesa de rezistenta a reprezentat-o perechea de incaltaminte personalizata.

"De mica, am iubit trupa Green Day, iar acesti pantofi sunt inspirati de albumul lor, intitulat Dookie. Dar mi-am inscriptionat si propriile idei: 'Regina', 'Olympia', 'Roland Garros', 'Paris', 'Serena Willie', a explicat Serena Williams pentru The Tennis Channel.

Pe aceeasi pereche de incaltaminte personalizata pentru aceasta editie a turneului de la Paris, americanii de la Nike au scris in franceza, la cererea Serenei Williams: "Nu ma voi opri niciodata!" si au desenat Turnul Eiffel.