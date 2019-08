"Ion Tiriac ma intreaba mereu asta, dar jur sa nu ma uit!" Ce nu face niciodata Simona Halep la un turneu. Interviu cu Mats Wilander

Simona Halep i-a vizitat pe Mats Wilander si Barbara Schett in studioul de la New York City, cu ocazia unui interviu oferit dupa meciul cu Nicole Gibbs, din primul tur.

„Am avut incredere ca o sa castig acest meci. In setul doi mi-am pierdut putin energia. Cred ca am lovit mingea prea puternic uneori. Am riscat cam mult, iar adversara mea a inceput sa blocheze foarte bine mingea, a inceput sa trimita mingi lungi. Mi-a fost dificil sa inchid punctele. Apoi am inceput sa joc mai sus, sa deschid mai mult terenul,” a spus Simona Halep.

Simona Halep, dupa ce 30.000 de oameni au venit sa o felicite pe Arena Nationala: „A fost o mare victorie pentru toata lumea, nu doar pentru mine.”

„E un pic mai dificil acum (n.r. dupa Wimbledon), trebuie sa recunosc acest lucru. Nu ma simt foarte bine deocamdata, dar cresc de la o zi la alta. Am incredere. Sper sa ajung din nou la nivelul atins la Wimbledon. Sunt concentrata, vreau sa castig, vreau sa lupt pana la sfarsit chiar daca scorul nu este in favoarea mea. Nu vreau sa cedez si vreau sa joc tot mai bine, meci dupa meci,” a adaugat Halep.

„A fost incredibil (n.r. pe Arena Nationala). A fost ca o mare victorie pentru toata lumea, nu doar pentru mine. Am purtat exact acelasi echipament, ca la Wimbledon. A fost un sentiment foarte placut sa ma intorc acasa,” a spus numarul 4 WTA.

Mats Wilander: „Pare ca joci putin mai agresiv. Este asta parte a planului tau de joc?”

„Da, face parte din planul meu. Vreau sa inchid punctele mai repede, daca este posibil. Vreau sa simt mingea, sa controlez punctul de pe fundul terenului, iar apoi sa devin agresiva, nu doar sa raman pe linia de fund si sa ma apar. Lucrez la mai multe lucruri, iar atitudinea este cel mai important aspect. Simt ca m-am imbunatatit destul de mult in acest sens,” a declarat campioana de la Roland Garros din 2018.

Barbara Schett: „Limbajul corporal a aratat foarte bine. Esti o persoana diferita, o jucatoare diferita.”

„Astazi am fost putin stresata pe teren, simteam ca nu sunt la 100%, asa cum mi-as fi dorit, din punctul de vedere al atitudinii,” a raspuns Simona.

Wilander: „E greu sa te concentrezi aici, la New York fiind mai galagios decat la Wimbledon?”

„La Wimbledon, cand incepi un punct e liniste. E o liniste care uneori te doare. Dar aici, tot timpul cineva se misca, trebuie sa te ajustezi, sa iti schimbi starea mentala. Iar cand auzi vreun zgomot, trebuie sa ramai concentrata pe punctele tale, sa stii ce ai de facut. Este mai greu pentru mine, trebuie sa recunosc acest lucru. Nu este stilul meu, nu este personalitatea mea. Sunt oameni peste tot. Eu trebuie sa ma concentrez insa doar pe minge. Incerc sa devin mai buna, nu este deloc usor. Sunt foarte fericita ca am castigat acum in primul tur, e un pas important pentru mine", a conchis campioana de la Wimbledon.

In legatura cu jumatatea sa de tablou, Simona Halep a spus urmatoarele:

„Ion Tiriac ma intreaba mereu pe ce parte a tabloului sunt, dar va jur ca nu ma uit niciodata.”

Simona Halep va juca impotriva americancei Taylor Townsend astazi, nu inainte de ora 21:00.