Gerard Pique ii raspunde lui Ion Tiriac dupa criticile dure aduse de acesta! "Nu vreau sa intru intr-o disputa cu el" Ce plan are fotbalistul Barcei

Fotbalistul formatiei FC Barcelona, Gerard Pique, a reactionat dupa ce Ion Tiriac l-a acuzat ca distruge traditia Cupei Davis.

Compania Kosmos care este detinuta de fundasul Barcelonei a cumparat drepturile de organizare a turneului si a venit si cu anumite modificari in format. Pique a garantat ca aceste schimbari nu vor afecta prestigiul Cupei Davis, asa cum a acuzat Ion Tiriac.

"Nu vreau sa intru in vreo disputa cu el. E evident ca inteleg ca are un turneu la Madrid si ca a noastra Cupa Davis ii este un fel de competitor in relatia cu Guvernul si Primaria orasului Madrid, dar vom vedea ce se va intampla in luna noiembrie. Cei mai buni jucatori din lume vor fi prezenti la Caja Magica, mai putin Roger Federer cu care negociem pentru a veni din 2020. Stiu ce a insemnat Cupa Davis si ce responsabilitate avem. Vreau sa fac aceasta competitie mai buna", a spus Pique

Raspunsul lui Pique a venit in urma acuzatiilor lui Tiriac, care i-a transmis lui Pique sa ramana la fotbal, spunand ironic ca daca Pique face schimbari in tenis, va propune si el schimbari in fotbal:

"Am ajuns sa iau lectii de la un jucator de fotbal? 18 echipe in 7 zile sa joace pentru bani. I-am spus domnului Pique ca am invetat si eu la fotbal o treaba, sa-l aduc pe Blatter inapoi si de la anul penalty-ul sa se bata cu capul, nu cu piciorul. Cum se bate? Exact asa, cum bate si dumnealui cu capul la tenis. N-a inteles nimic, dar nu ma mir, e jucator de fotbal", a spus Tiriac anul trecut.

Schimbarile din Cupa Davis au adus criticile mai multor legende din lumea tenisului, care l-au acuzat pe Pique ca a distrus aceasta competitie.

Cupa Davis se va desfasura sub forma unui turneu pe durata unei saptamani intr-o locatie neutra, in luna noiembrie a fiecarui an.