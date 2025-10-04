Prezent la un eveniment desfășurat la patinoarul său din Otopeni, miliardarul a susținut că performanțele uriașe, precum cele ale Simonei, sunt pur și simplu accidente fericite, nu rezultatul unui sistem funcțional.



Fostul mare tenismen a răbufnit în momentul în care a auzit întrebarea legată de apariția unei noi mari jucătoare, atrăgând atenția că adevărata problemă este infrastructura sportivă precară din țară.



"Ca să ai Halep, aia este o întâmplare"



În stilul său caracteristic, direct și fără menajamente, Țiriac a mutat discuția de la speranța într-un nou talent providențial la necesitatea construirii unei baze solide pentru sportul de masă.



"Vedeți, întrebarea e foarte greșită. Întrebarea este: «Când credeți că o să fie și în România 10.000 de terenuri de tenis și 1 milion de participanți la sportul tenis?». Ca să ai Halep, Năstase, Tecău, pe toți ăștia, câștigători de Grand Slam-uri, aia este o întâmplare, o genă care, exact ca Hagi, ca Nadia, se nasc. Dar noi nu sperăm în aia, sperăm și într-o selecție naturală care trebuie cu o masă mare de copii", a tunat omul de afaceri.



Acesta și-a încheiat intervenția cu o notă de optimism rezervat, spunând: "Să sperăm că viitorul o să fie mai însorit decât ce ne-au fost ultimii cinci ani".



După retragerea Simonei Halep, cauzată de scandalul de dopaj, tenisul feminin românesc a fost reprezentat la nivel înalt de jucătoare precum Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian sau Gabriela Ruse, însă fără a atinge performanțele notabile ale fostului lider mondial.



Cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România este în momentul de față Jaqueline Cristian, care ocupă locul 49, cu 1226 de puncte, aproape de zece ori mai puține decât liderul Aryna Sabalenka (11010 puncte).

