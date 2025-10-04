GALERIE FOTO Darren Cahill, dat de gol de antrenorul italian al lui Sinner: ce se va întâmpla cu fostul tehnician al Simonei Halep

Marcu Czentye
Echipa lui Jannik Sinner ar vrea ca Darren Cahill să nu se retragă la finalul sezonului 2025.

Darren Cahill Simona Halep Jannik Sinner Simone Vagnozzi Tenis ATP antrenor
Darren Cahill (60 de ani) a anunțat în repetate rânduri că intenționează să își încheie cariera de antrenor de tenis la finalul sezonului 2025.

Alături de Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) într-o stagiune în care tenismenul italian a ieșit campionul Openului Austrailan și al competiției de mare șlem de la Wimbledon, tehnicianul de la antipozi trăiește o dilemă: și-ar dori, pe de-o parte, să petreacă mai mult timp alături de familie, iar, pe de altă parte, este dorit în continuare în echipa fostului număr unu ATP.

Darren Cahill nu e crezut când spune că se va retrage la finalul anului: „Eu cred și sper că Darren va continua.”

Antrenorul italian al lui Jannik Sinner, Simone Vagnozzi a dezvăluit că și-a îndeplinit obiectivul stabilit pentru acest sezon: câștigarea întrecerii de la Wimbledon.

„În acest an, obiectivul era să câștige Wimbledonul și am reușit. Sper să continui cât de mult timp posibil alături de Jannik, dar vom vedea cât vom merge mai departe împreună. Aș spera să rămân cincisprezece ani alături de Sinner, iar el să fie ultimul jucător pe care îl antrenez,” a punctat Simone Vagnozzi înainte să ofere ultimele detalii despre situația lui Darren Cahill.

„Eu cred și sper că Darren va continua, așadar încă nu ne-am gândit la niciun alt antrenor. În momentul de față, nu am nicio informație oficială,” a declarat Simone Vagnozzi pentru Eurosport Italia.

Darren Cahill

Cahill, alături de Sinner la toate cele patru turnee de mare șlem câștigate

Darren Cahill colaborează cu Jannik Sinner din vara anului 2022. Australianul este antrenorul care l-a condus pe Jannik Sinner spre întâia victorie în turneele de mare șlem, bifată în 2024, la Melbourne, într-o finală în care italianul a fost condus cu 2-0 la seturi de Daniil Medvedev.

În 2025, Sinner a ajuns cvadruplu campion de Grand Slam și a reușit să câștige primul titlu major pe o suprafață care nu este hard.

Simona Halep

