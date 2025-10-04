Darren Cahill (60 de ani) a anunțat în repetate rânduri că intenționează să își încheie cariera de antrenor de tenis la finalul sezonului 2025.

Alături de Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) într-o stagiune în care tenismenul italian a ieșit campionul Openului Austrailan și al competiției de mare șlem de la Wimbledon, tehnicianul de la antipozi trăiește o dilemă: și-ar dori, pe de-o parte, să petreacă mai mult timp alături de familie, iar, pe de altă parte, este dorit în continuare în echipa fostului număr unu ATP.

Darren Cahill nu e crezut când spune că se va retrage la finalul anului: „Eu cred și sper că Darren va continua.”

Antrenorul italian al lui Jannik Sinner, Simone Vagnozzi a dezvăluit că și-a îndeplinit obiectivul stabilit pentru acest sezon: câștigarea întrecerii de la Wimbledon.

„În acest an, obiectivul era să câștige Wimbledonul și am reușit. Sper să continui cât de mult timp posibil alături de Jannik, dar vom vedea cât vom merge mai departe împreună. Aș spera să rămân cincisprezece ani alături de Sinner, iar el să fie ultimul jucător pe care îl antrenez,” a punctat Simone Vagnozzi înainte să ofere ultimele detalii despre situația lui Darren Cahill.

„Eu cred și sper că Darren va continua, așadar încă nu ne-am gândit la niciun alt antrenor. În momentul de față, nu am nicio informație oficială,” a declarat Simone Vagnozzi pentru Eurosport Italia.

