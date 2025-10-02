Simona Halep a încheiat socotelile cu tenisul de performanță, în februarie a acestui an. Și acum, se bucură de viață, după ce ani la rând a avut un program foarte strict, plus călătorii lungi, aproape săptămânal, în jurul lumii, pentru diferite turnee.

Deși finalul carierei i-a fost stricat de scandalul de dopaj, „Simo“ se poate considera foarte norocoasă, per ansamblu. Pentru că rezultatele ei excelente au fost obținute într-o perioadă în care premiile acordate în circuitul WTA au explodat, pur și simplu. Așa se și explică faptul că Halep ocupă locul 5, în clasamentul all-time al banilor, realizat exclusiv pe baza bonusurilor strânse în circuit, cu un total de 40,236,618 de dolari.

Revelionul la hotelul lui Halep, 1.400 de euro de om

Având o asemenea avere impresionantă, Simona, înconjurată și de sfătuitori foarte buni, precum Ion Țiriac, a avut inteligența de a investi „cu cap“. În imobiliare și în domeniul hotelier, spre exemplu.

Constănțeanca deține un hotel de lux, la Poiana Brașov, care îi poartă numele. Hotelul e de 4 stele, are dotări de lux și e printre destinațiile preferate ale turiștilor.

Acum, când Sărbătorile de Iarnă se apropie, Hotelul Simona Halep a afișat oferta de Revelion. Aceasta pornește de la prețul de 1.400 de euro de om, pentru un sejur de patru nopți într-o cameră dublă. În preț sunt incluse cina festivă de Revelion, brunch în prima zi din Anul Nou și nu numai.

În ultimii ani, chiar Simona a preferat să facă Revelionul acasă, după ce a tot fost plecată pe când era pe val, în circuitul WTA.

