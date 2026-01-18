Gabriela Ruse (79 WTA) nu a pierdut set în fața Dayanei Yastremska (27 WTA) și a reușit a treia calificare a carierei în turul secund al Openului Australiei.

De fiecare victorioasă într-un prim tur jucat la Melbourne, sportiva din București a ajuns la patru succese în patru întâlniri directe cu jucătoarea ucraineană.

Australian Open 2026 începe ideal pentru tenisul românesc

Cinci break-uri a reușit Gabriela Ruse pe serviciul Yastremskăi, care a reușit să anuleze primele trei mingi de meci procurate de româncă, la scorul de 5-4, în setul secund.

A patra a fost transformată de Ruse, care, prin această calificare, nu doar că își apropie €128,683, dar poate spera la accederea în turul trei, care ar reprezenta cel mai bun rezultat al carierei, în turneul major de la antipozi.

În turul secund, Gabriela Ruse va întâlni o jucătoare mai slab clasată în clasamentul WTA, indiferent de numele învingătoarei din duelul Ajla Tomljanovic (76 WTA, Australia) - Yulia Starodubtseva (110 WTA, Ucraina).