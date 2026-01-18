- Rezumatul meciului Gabriela Ruse - Dayana Yastremska 6-4, 7-5
GALERIE FOTO Început de vis la Australian Open 2026! Gabriela Ruse elimină un cap de serie și își apropie un premiu uriaș
Gabriela Ruse a eliminat-o pe Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5, în runda inaugurală a Openului Australian 2026.
Gabriela Ruse (79 WTA) nu a pierdut set în fața Dayanei Yastremska (27 WTA) și a reușit a treia calificare a carierei în turul secund al Openului Australiei.
De fiecare victorioasă într-un prim tur jucat la Melbourne, sportiva din București a ajuns la patru succese în patru întâlniri directe cu jucătoarea ucraineană.
Australian Open 2026 începe ideal pentru tenisul românesc
Cinci break-uri a reușit Gabriela Ruse pe serviciul Yastremskăi, care a reușit să anuleze primele trei mingi de meci procurate de româncă, la scorul de 5-4, în setul secund.
A patra a fost transformată de Ruse, care, prin această calificare, nu doar că își apropie €128,683, dar poate spera la accederea în turul trei, care ar reprezenta cel mai bun rezultat al carierei, în turneul major de la antipozi.
În turul secund, Gabriela Ruse va întâlni o jucătoare mai slab clasată în clasamentul WTA, indiferent de numele învingătoarei din duelul Ajla Tomljanovic (76 WTA, Australia) - Yulia Starodubtseva (110 WTA, Ucraina).
Ruse a ajuns la 4-0 în meciurile directe cu Yastremska
Gabriela Ruse a profitat de forma neconvingătoare a Dayanei Yastremska și a reușit al patrulea duel adjudecat consecutiv împotriva jucătoarei ucrainene.
Yastremska a pierdut cu 6-0, 6-1 ultimul meci jucat înainte de Australian Open 2026, în fața Katerinei Siniakova, scor care a fost un semnal de alarmă referitor la starea sa fizică.
Veronika Kudermetova și Madison Keys sunt jucătoarele care au eliminat-o pe Gabriela Ruse în turul secund al Openului Australian, la precedentele calificări, în 2022 și în 2025.
În 2026, Ruse va avea șansa celui mai facil meci pe care l-a avut în carieră, în această fază a competiției.
