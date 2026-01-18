GALERIE FOTO Început de vis la Australian Open 2026! Gabriela Ruse elimină un cap de serie și își apropie un premiu uriaș

Început de vis la Australian Open 2026! Gabriela Ruse elimină un cap de serie și își apropie un premiu uriaș
Gabriela Ruse a eliminat-o pe Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5, în runda inaugurală a Openului Australian 2026.

Gabriela RuseAustralian Open 2026Dayana Yastremska
  • Rezumatul meciului Gabriela Ruse - Dayana Yastremska 6-4, 7-5

Gabriela Ruse (79 WTA) nu a pierdut set în fața Dayanei Yastremska (27 WTA) și a reușit a treia calificare a carierei în turul secund al Openului Australiei.

De fiecare victorioasă într-un prim tur jucat la Melbourne, sportiva din București a ajuns la patru succese în patru întâlniri directe cu jucătoarea ucraineană.

Australian Open 2026 începe ideal pentru tenisul românesc

Cinci break-uri a reușit Gabriela Ruse pe serviciul Yastremskăi, care a reușit să anuleze primele trei mingi de meci procurate de româncă, la scorul de 5-4, în setul secund.

A patra a fost transformată de Ruse, care, prin această calificare, nu doar că își apropie €128,683, dar poate spera la accederea în turul trei, care ar reprezenta cel mai bun rezultat al carierei, în turneul major de la antipozi.

În turul secund, Gabriela Ruse va întâlni o jucătoare mai slab clasată în clasamentul WTA, indiferent de numele învingătoarei din duelul Ajla Tomljanovic (76 WTA, Australia) - Yulia Starodubtseva (110 WTA, Ucraina).

Ruse a ajuns la 4-0 în meciurile directe cu Yastremska

Gabriela Ruse a profitat de forma neconvingătoare a Dayanei Yastremska și a reușit al patrulea duel adjudecat consecutiv împotriva jucătoarei ucrainene.

Yastremska a pierdut cu 6-0, 6-1 ultimul meci jucat înainte de Australian Open 2026, în fața Katerinei Siniakova, scor care a fost un semnal de alarmă referitor la starea sa fizică.

Veronika Kudermetova și Madison Keys sunt jucătoarele care au eliminat-o pe Gabriela Ruse în turul secund al Openului Australian, la precedentele calificări, în 2022 și în 2025.

În 2026, Ruse va avea șansa celui mai facil meci pe care l-a avut în carieră, în această fază a competiției.

