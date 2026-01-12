GALERIE FOTO WTA Adelaide | Diferența dintre victorie și eșec: Gabriela Ruse, doar trei game-uri câștigate împotriva Annei Kalinskaya

WTA Adelaide | Diferența dintre victorie și eșec: Gabriela Ruse, doar trei game-uri câștigate împotriva Annei Kalinskaya
Gabriela Ruse, capăt de parcurs la Adelaide.

Gabriela Ruse (28 de ani, 85 WTA) a încheiat anul 2025 cu un trofeu câștigat la Trnava, într-o competiție de calibru ITF W75.

În 2026, sportiva din București păstrează un palmares pozitiv, după primele șase jocuri disputate, chiar dacă i-a fost administrată o înfrângere dură, în runda inaugurală a întrecerii WTA 500 de la Adelaide.

Gabriela Ruse, înfrângere clară cu Anna Kalinskaya, mult mai odihnită la startul jocului

Anna Kalinskaya (27 de ani, 33 WTA) i-a lăsat Gabrielei Ruse doar trei game-uri, într-un duel încheiat scor 6-0, 6-3, în doar 76 de minute.

După un prim set în care totul a mers în defavoarea ei, Ruse a avut două încercări de a se desprinde în setul secund, dar break-urile făcute pentru a prelua conducere la 1-0, respectiv 2-1 la game-uri au fost anulate imediat de rusoaică.

Partenera Soranei Cîrstea în proba de dublu a câștigat trei game-uri consecutive, de la 1-2 scorul devenind 4-2 și a reușit să fructifice prima oportunitate de a încheia meciul.

Mai odihnită decât Gabriela Ruse, care a jucat două meciuri în calificări, Kalinskaya s-a impus și prin acest avantaj, dar Ruse poate rămâne cu o doză mărită de curaj, după ce, în finala calificărilor, a trecut de Katerina Siniakova (46 WTA), printr-o revenire uluitoare, scor 3-6, 6-3, 6-2.

Partea bună a zilei, pentru tenisul feminin românesc, a adus-o Jaqueline Cristian, care a învins o altă sportivă din Federația Rusă - Ekaterina Alexandrova, număr unsprezece mondial -, scor 6-4, 6-4, în aceeași rundă inaugurală a competiției din Adelaide.

Diferența dintre succes și înfrângere, în turneul WTA 500 de la Adelaide

Din punctul de vedere al premiilor acordate, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au parte de experiențe diferite, în urma rezultatelor diferite obținute la Adelaide.

Ruse va pleca spre următoarea competiție cu un premiu în valoare de €9,671, pe când Cristian și-a asigurat un cec de €14,816.

