Gabriela Ruse (28 de ani, 85 WTA) a încheiat anul 2025 cu un trofeu câștigat la Trnava, într-o competiție de calibru ITF W75.

În 2026, sportiva din București păstrează un palmares pozitiv, după primele șase jocuri disputate, chiar dacă i-a fost administrată o înfrângere dură, în runda inaugurală a întrecerii WTA 500 de la Adelaide.

Gabriela Ruse, înfrângere clară cu Anna Kalinskaya, mult mai odihnită la startul jocului

Anna Kalinskaya (27 de ani, 33 WTA) i-a lăsat Gabrielei Ruse doar trei game-uri, într-un duel încheiat scor 6-0, 6-3, în doar 76 de minute.

După un prim set în care totul a mers în defavoarea ei, Ruse a avut două încercări de a se desprinde în setul secund, dar break-urile făcute pentru a prelua conducere la 1-0, respectiv 2-1 la game-uri au fost anulate imediat de rusoaică.

Partenera Soranei Cîrstea în proba de dublu a câștigat trei game-uri consecutive, de la 1-2 scorul devenind 4-2 și a reușit să fructifice prima oportunitate de a încheia meciul.

Mai odihnită decât Gabriela Ruse, care a jucat două meciuri în calificări, Kalinskaya s-a impus și prin acest avantaj, dar Ruse poate rămâne cu o doză mărită de curaj, după ce, în finala calificărilor, a trecut de Katerina Siniakova (46 WTA), printr-o revenire uluitoare, scor 3-6, 6-3, 6-2.

Partea bună a zilei, pentru tenisul feminin românesc, a adus-o Jaqueline Cristian, care a învins o altă sportivă din Federația Rusă - Ekaterina Alexandrova, număr unsprezece mondial -, scor 6-4, 6-4, în aceeași rundă inaugurală a competiției din Adelaide.

