Australian Open 2026 (18 ianuarie - 1 februarie) pune în joc premii financiare istorice, mărite cu șaisprezece procente, în raport cu ediția din 2025.

Organizatorii turneului de mare șlem de la Melbourne vor oferi premii totale în valoare de 111,5 milioane de dolari australieni, adică aproximativ 63,7 milioane de euro. Anul trecut, suma cecurilor a ajuns la borna de €55,2 milioane, notează ATP.

Campionii probelor individuale vor încasa 2,37 milioane de euro

Câștigătorii turneelor de simplu din cadrul Openului Australian vor încasa un premiu mai mare cu 19% față de cel acordat câștigătorilor Jannik Sinner și Madison Keys, în 2025.

Campionii vor primi cecuri în valoare de €2,37 milioane, pe când finaliștii pierzători ai probelor individuale vor primi premii de câte €1,14 milioane.

Jucătorii eliminați în primul tur se vor îmbogăți cu €85,789

România va avea minimum trei jucătoare pe tabloul principal al Openului Australian: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

În cel mai nefericit scenariu, în care o jucătoare ar suferi înfrângere în runda inaugurală, aceasta va părăsi Australian Open cu un premiu de peste 85,000 de euro.

O victorie în competiția propriu-zisă conduce la primirea unui cec în valoare de €128,683, iar o calificare în turul trei - reușită de Jaqueline Cristian, în cadrul Australian Open 2025 - va îndreptăți jucătoarea la un premiu de €187,449.

