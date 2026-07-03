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Japoneza Naomi Osaka, fost lider mondial al tenisului feminin, acum locul 14 mondial, a ajuns vineri în optimile de finală de la Wimbledon pentru prima oară în carieră, la vârsta de 28 de ani, informează AFP.

Naomi Osaka a învins-o pe Kasatkina la Wimbledon

Dublă campioană la Australian Open şi US Open, Osaka a învins-o pe Daria Kasatkina (65 WTA) cu 6-1, 6-3, obţinând astfel a patra victorie în tot atâtea confruntări cu jucătoarea australiană de origine rusă.

După trei eliminări în turul al treilea (2017, 2018, 2025), Osaka va disputa duminică primul său meci în optimile de finală de la Wimbledon, împotriva liderului mondial, belarusa Arina Sabalenka, sau a letonei Jelena Ostapenko (31 WTA), campioană la Roland Garros în 2017, după o finală cu Simona Halep, şi semifinalistă la Londra în anul următor.

Specialistă pe hard, Naomi Osaka reuşeşte cel mai bun sezon pe iarbă din cariera sa.

Sâmbătă, japoneza a disputat prima sa finală pe iarbă, în cadrul turneului WTA 500 de la Bad Homburg (Germania). Ea a abandonat din cauza unei accidentări în debutul setului secund al meciului împotriva cehoaicei Karolina Muchova (9 WTA).

Agerpres

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