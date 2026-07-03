De nicăieri! Așteptat de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș este pe lista scurtă a unui club din La Liga

De nicăieri! Așteptat de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș este pe lista scurtă a unui club din La Liga Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Drăguș este principala țintă a lui Gigi Becali pentru perioada de transferuri de vară.

TAGS:
FCSBdenis dragusGigi BecaliSevillaTrabzonspor
Din articol

Finanțatorul de la FCSB spune că vrea să îl aducă pe Drăguș la echipă, însă acest lucru s-ar putea întâmpla doar în cazul în care Trabzonspor l-ar lăsa pe fotbalist să plece liber de contract, lucru improbabil să se întâmple.

Denis Drăguș, propus la Sevilla

  • Denis dragus
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Între timp, o veste surprinzătoare vine din Spania.

Conform EstadioDeportivo, Denis Drăguș ar fi pe lista scurtă a unui club din La Liga. Jurnaliștii spanioli susțin că atacantul echipei naționale este dorit de spanioli pentru a revitaliza compartimentul ofensiv înainte de startul noului sezon. 

Drăguș ar fi fost propus la Sevilla, iar conducerea clubului din La Liga ar fi fost încântată de ceea ce a văzut la atacantul român, astfel că îl iau în considerare pentru linia ofensivă a andaluzilor.

Conform sursei citate, Drăguș ar fi fost propus la Sevilla pentru doar 500.000 de euro, însă nu sunt excluse și alte modalități de transfer, precum un schimb de jucători sau un împrumut.

De altfel, spaniolii spun că Drăguș nu ar fi deranjat dacă ar câștiga un salariu mai mic decât cel pe care îl are la Trabzonspor, atât timp cât evoluează constant într-un campionat mai puternic.

  • Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

Numeroase propuneri au ajuns pe masa conducerii de la Ramón Sánchez-Pizjuán, iar printre numele oferite se află și Denis Drăguș, atacantul român care aparține clubului turc Trabzonspor.

ESTADIO Deportivo a aflat că atacantul în vârstă de 26 de ani se află pe lista jucătorilor propuși ca variantă pentru întărirea compartimentului ofensiv și că conducerea sportivă a răspuns că îi va analiza profilul în cadrul căutărilor pentru completarea liniei de atac în sezonul 2026/2027.

Cu o valoare de piață estimată la două milioane de euro și un contract cu Trabzonspor valabil până în 2028, suma de plecare pentru transferul atacantului ar fi de aproximativ 500.000 de euro, potrivit informațiilor pe care această redacție a reușit să le confirme, deși ar exista și alte formule de realizare a transferului”, au scris spaniolii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ULTIMELE STIRI
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
În sfârșit, Osaka jubilează la Wimbledon! Care e motivul
În sfârșit, Osaka jubilează la Wimbledon! Care e motivul
Anunț important pentru fanii FCSB! Shon Weissman a semnat
Anunț important pentru fanii FCSB! Shon Weissman a semnat
Gigi Becali s-a decis! Unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani, OUT din primul ”11” al lui FCSB
Gigi Becali s-a decis! Unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani, OUT din primul ”11” al lui FCSB
Gestul superb al lui Cristiano Ronaldo pentru Diego Jota: „I-am adus cel mai frumos omagiu posibil”
Gestul superb al lui Cristiano Ronaldo pentru Diego Jota: „I-am adus cel mai frumos omagiu posibil”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!”

I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!”

"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene

"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene



Recomandarile redactiei
Anunț important pentru fanii FCSB! Shon Weissman a semnat
Anunț important pentru fanii FCSB! Shon Weissman a semnat
Gigi Becali s-a decis! Unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani, OUT din primul ”11” al lui FCSB
Gigi Becali s-a decis! Unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani, OUT din primul ”11” al lui FCSB
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani
În sfârșit, Osaka jubilează la Wimbledon! Care e motivul
În sfârșit, Osaka jubilează la Wimbledon! Care e motivul
Gestul superb al lui Cristiano Ronaldo pentru Diego Jota: „I-am adus cel mai frumos omagiu posibil”
Gestul superb al lui Cristiano Ronaldo pentru Diego Jota: „I-am adus cel mai frumos omagiu posibil”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!