De nicăieri! Așteptat de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguș este pe lista scurtă a unui club din La Liga

Finanțatorul de la FCSB spune că vrea să îl aducă pe Drăguș la echipă, însă acest lucru s-ar putea întâmpla doar în cazul în care Trabzonspor l-ar lăsa pe fotbalist să plece liber de contract, lucru improbabil să se întâmple.

Între timp, o veste surprinzătoare vine din Spania.

Conform EstadioDeportivo, Denis Drăguș ar fi pe lista scurtă a unui club din La Liga. Jurnaliștii spanioli susțin că atacantul echipei naționale este dorit de spanioli pentru a revitaliza compartimentul ofensiv înainte de startul noului sezon.

Drăguș ar fi fost propus la Sevilla, iar conducerea clubului din La Liga ar fi fost încântată de ceea ce a văzut la atacantul român, astfel că îl iau în considerare pentru linia ofensivă a andaluzilor.

Conform sursei citate, Drăguș ar fi fost propus la Sevilla pentru doar 500.000 de euro, însă nu sunt excluse și alte modalități de transfer, precum un schimb de jucători sau un împrumut.

De altfel, spaniolii spun că Drăguș nu ar fi deranjat dacă ar câștiga un salariu mai mic decât cel pe care îl are la Trabzonspor, atât timp cât evoluează constant într-un campionat mai puternic.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

”Numeroase propuneri au ajuns pe masa conducerii de la Ramón Sánchez-Pizjuán, iar printre numele oferite se află și Denis Drăguș, atacantul român care aparține clubului turc Trabzonspor.

ESTADIO Deportivo a aflat că atacantul în vârstă de 26 de ani se află pe lista jucătorilor propuși ca variantă pentru întărirea compartimentului ofensiv și că conducerea sportivă a răspuns că îi va analiza profilul în cadrul căutărilor pentru completarea liniei de atac în sezonul 2026/2027.

Cu o valoare de piață estimată la două milioane de euro și un contract cu Trabzonspor valabil până în 2028, suma de plecare pentru transferul atacantului ar fi de aproximativ 500.000 de euro, potrivit informațiilor pe care această redacție a reușit să le confirme, deși ar exista și alte formule de realizare a transferului”, au scris spaniolii.