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Deţinătoarea titlului, poloneza Iga Swiatek, numărul 3 mondial, a surclasat-o pe jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova, numărul 73 mondial, finalistă în 2021, în turul al doilea de la Wimbledon, în două seturi, 6-1, 6-3, într-o oră şi 10 minute, transmite AFP.

Iga Swiatek, evoluție de campioană contra Karolinei Pliskova

Fostul lider mondial, în vârstă de 25 de ani, cu şase titluri de Mare Şlem în palmares, nu a câştigat niciun trofeu în acest sezon şi a pierdut singurul său meci de pregătire pe iarbă, disputat în cadrul turneului WTA 500 de la Bad Homburg.

După un prim tur difcil împotriva americancei Taylor Townsend (6-1, 2-6, 6-3), Iga Swiatek nu a avut niciun fel de emoţii în faţa Karolinei Pliskova, şi ea fost lider mondial, cu nouă ani mai în vârstă.

Swiatek va juca în runda următoare cu filipineza Alexandra Eala (32 WTA). Aceasta a trecut joi, cu 3-6, 6-2, 6-0, de australianca Maya Joint (87 WTA), care o eliminase în primul tur pe legendara Serena Williams.

Rezultate consemnate joi la Wimbledon în turul al doilea al probei feminine de simplu:

Daria Snigur (Ucraina) - Leolia Jeanjean (Franţa) 6-4, 6-3

Ashlyn Krueger (SUA) - Mariam Bolkvadze (Georgia) 6-1, 6-0

Emma Navarro (SUA/N.23) - Oksana Selekhmeteva (Spania) 3-6, 6-4, 6-1

Alexandra Eala (Filipine/N.29) - Maya Joint (Australia) 3-6, 6-2, 6-0

Iga Swiatek (Polonia/N.3) - Karolina Pliskova (Cehia) 6-1, 6-3

Madison Keys (SUA/N.26) - Katie Swan (Marea Britanie) 6-1, 6-4

Liudmila Samsonova (Rusia) - Diana Şnaider (Rusia/N.15) 6-4, 4-6, 6-2

Marie Bouzkova (Cehia/N.21) - Tyra Grant (Italia) 7-5, 6-3

Agerpres