Sorana Cîrstea și-a aflat adversara în turul trei la Wimbledon. Vești bune pentru româncă!

Sorana Cîrstea și-a aflat adversara în turul trei la Wimbledon. Vești bune pentru româncă! Tenis
SPORT.RO
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Sorana Cîrstea e singura româncă rămasă în luptă la Wimbledon.

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Sorana Cîrstea și-a aflat adversara în turul trei la Wimbledon. Vești bune pentru româncă!

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Jucătoarea cehă Linda Noskova, locul 12 WTA, s-a calificat, joi, în turul al treilea la Wimbledon, fază în care o va înfrunta pe Sorana Cîrstea.

Noskova a învins-o pe sportiva columbiană Camila Osorio, numărul 68 mondial, scor 6-3, 4-6, 6-2, în două ore şi un minut.

Sorana Cîrstea şi Linda Noskova au mai fost adversare de cinci ori, de patru ori în acest an. Ele au jucat un meci şi în 2024, la Brisbane, unde s-a impus Noskova.

În 2026, Cîrstea a învins-o pe Noskova la Dubai, Miami şi Roma, iar Noskova s-a impus în faţa româncei la Indian Wells, scrie news.ro.

Suma pe care o încasează Sorana Cîrstea după succesul de la Wimbledon

Prezența în runda a treia a celui de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului atrage după sine beneficii notabile. Pentru calificarea în această fază, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 185.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 215.000 de euro.

Pe lângă avantajul financiar, cele 130 de puncte WTA acumulate în urma acestei victorii o propulsează pe sportiva noastră până pe locul 15 în ierarhia mondială actualizată în timp real.

Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea va juca împotriva câștigătoarei din meciul dintre Linda Noskova din Cehia (cap de serie numărul 9) și jucătoarea din Columbia, Maria Camila Osorio.

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