FCSB, în cantonament. Fosta campioană se află într-un stagiu de pregătire în Olanda

Un singur joc de pregătire bifează FCSB în cantonamentul din Olanda. Cu Royale Union Saint-Gilloise duminică, ora 14:00. Cu gruparea din Belgia a semnat în această vară fostul căpitan al lui FCSB, Darius Olaru

FCSB a plecat din România vineri (26 iunie) . A mai rămas o săptămână de cantonament pentru formația dirijată de Marius Baciu, care se află într-un stagiu de pregătire în Olanda, la Venray, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de startul noului sezon.

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Foto: FCSB

”Roș-albaștrii vor disputa duminică, 5 iulie, prima partidă amicală a verii, împotriva vicecampioanei Belgiei, Royale Union Saint-Gilloise.

Jocul împotriva noii echipe a lui Darius Olaru se va disputa începând cu ora locală 13:00 (14:00, ora României), pe terenul celor de la KFC Nijlen.

Partida este organizată de clubul belgian, care va vinde bilete la intrarea în stadion, la prețul de 10 euro pentru adulți, respectiv 5 euro pentru copiii sub 12 ani”, a transmis FCSB.

Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”

Gigi Becali speră să rezolve două transferuri spectaculoase în următoarele zile. Finanțatorul de la FCSB speră să îl poată transfera pe Denis Drăguș, atacantul legitimat la Trabzonspor, dar și pe Florinel Coman de la Al Gharafa.

Victor Pițurcă a comentat un eventual transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Fostul selecționer al României crede că mutarea ar fi una foarte bună pentru gruparea patronată de Gigi Becali, chiar dacă există și posibilitatea ca atacantul să nu confirme, având în vedere că în ultimul sezon nu a jucat foarte mult.

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