Simona Halep, prima reactie dupa ce s-a calificat in finala Roland Garros! Meciul e sambata, ora 15:00, PRO TV

Simona Halep: "Stiam ca trebuie sa fiu agresiva, sa joc rapid, am fost puternica pe picioare, am avut lovituri puternice."

"Am avut incredere in mine tot meciul, nu am renuntat niciun moment, m-am luptat pentru fiecare minge."

"De-asta am terminat meciul in doua seturi. E o mare oportunitate pentru mine sa joc din nou o finala."

"In finala de sambata voi incerca doar sa fiu mai buna ca anul trecut, sa joc bine, asa cum am facut-o si azi. Vom vedea ce va fi." (Eurosport)

Finala de la Roland Garros se vede la PRO TV, sambata, de la ora 15:00.

Halep va juca in finala cu castigatoarea dintre Sloane Stephens si Madison Keys.