Ilie Nastase, replica nemiloasa pentru Boloni! Ce l-a enervat pe fostul numar 1 mondial! "Are tampenii in cap! Cine a fost el?"

Nastase i-a raspuns lui Laszlo Boloni pentru criticile aduse.

Primul numar 1 mondial din istoria tenisului, Ilie Nastase, a reactionat in termeni foarte duri la adresa lui Laszlo Bolono, dupa ce antrenorul a declarat ca "Nasty" nu poate fi comparat cu Bjorn Borg si deja performantele sale au fost depasite de Halep.

"Eu am jucat la baieti, ea la fete. Nu stiu unde e problema. Sa joc eu la fete si ea la baieti? Puteam sa fiu mai mult decat numarul 1? El se poate compara cu Pele? Ce sa-i zic eu lui? Daca el are tampenii in camp, n-am ce sa-i raspund. Mai mult decat numarul 1...Au fost doar 44 sau mai putini, nu stiu. Nu puteam fi mai mult decat numarul 1 in perioada in care am jucat", a spus Nastase pentru ProSport.

Fostul tenismen nu s-a oprit aici si a continuat atacul asupra actualuilui antrenor de la Antwerp, prima liga din Belgia.

"Imi pare rau sa-l dezamagesc, dar am fost numarul 1, ce sa fac? Ce facem acum? Ne intoarcem in timp cu 50 de ani? Poate omul era...Eu stiu, bause sau il durea o masea, cred. Sa si-i scoata singur, ca el era doctor, nu era un jucator de fotbal, ce dracu?! Cine a fost el, ca nu inteleg? Daca era cineva din tenis care sa spuna treaba asta nu ma suparam, dar unul care vin de unde vine, din fotbalul lui...Sa-si dea cu parerea la fotbal, mai bine!", a continuat Ilie Nastase.

"Nasty" a mers mai departe si a vorbit despre originile lui Boloni: "Poate nu-o place numele meu. Daca aveam nume unguresc eram cel mai bun. Ce sa-i zic? Daca ma chema Janos poate eram bun. Ungaria n-a avut niciun numar 1 mondial si d-asta e suparat. Ma mut la Constanta, orasul care o sa aiba doi lideri mondiali. Budapesta n-o sa aiba nici macar unul, nu doi", a incheiat Nastase atacul.

Declaratia de la care a pornit totul a fost data de Laszlo Boloni intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

"Hagi ce a castigat? Iar intrebarea asta...Am zis poate cu Patzaichin. Si Ilie Nastase a fost cineva intr-un anumit fel, dar nu a fost acolo. Acolo, sus, au fost mai multi, Borg si altii. Halep s-ar putea sa fie numarul 1 in tenis in Romania, chiar si peste Nastase", a fost declaratia data de antrenorul roman.