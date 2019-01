A jucat baschet la Steaua si era sa rateze BAC-ul din cauza lui Kobe Bryant: "Vreau sa joc in filmul lui Ilie Nastase!"

Visa sa dea cosuri in NBA ca idolul sau, Kobe Bryant, dar a ajuns sa primeasca aplauze la teatru.

El vrea sa joace rolul lui Ilie Nastase intr-un film de Oscar. Anghel Damian a jucat baschet la Steaua inainte sa se dedice teatrului si filmului.

"Intre a 5 a si a 8-a eram gras si porecla mea in gimnaziu a fost <<grasu>>, ceea ce a produs la vremea respectiva o trauma puternica si mi-a dat si ambitia de a face sport" spune Anghel Damian.

Baschetul l-a cucerit pe viata.

"Exact cand am dat bacalaureatul, era finala NB-ului si jucatorul meu favorit, Kobe Bryant juca in seara dinaintea primei probe, de limba romana. M-am trezit la 2 jumatate, m-am uitat la meci dupa care am fost la bac" isi aminteste Anghel.

Damian va interpreta rolul lui Vlad in serialul care va incepe in curand la Pro tv. Actorul si-ar dori sa apara si intr-un film despre Tiriac si Nastase.

"Culmea e ca firea mea e cumva mai apropiata de-a lui Tiriac daca ar fi dupa aparente si atunci as vrea sa-l interpretez pe Nastase, adica as vrea sa ma duc cat mai mult si mi se pare un personaj fascinant" spune actorul.