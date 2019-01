BREAKING NEWS: Ilie Nastase se insoara a 5-a oara!!! I-a dat inel de 15 000 de euro iubitei, dupa 5 luni de relatie! Cum arata Ioana, femeia care i-a luat mintile

Ilie Nastase nu sta mult pe ganduri! Dupa 5 luni de relatie cu Ioana Simion, a cerut-o de sotie.

Nastase i-a oferit un inel de 15 000 de euro femeii in varsta de 43 de ani, care va deveni a 5-a sotie a fostului numar 1 mondial, anunta Telekom Sport! Nastase a divortat anul trecut de Brigitte Sfat.



Nunta va avea loc in vara fie pe 19 iunie, de ziua lui Ilie, fie pe 8 august, ziua in care cei doi s-au cunoscut la mare.



Nastase are 72 de ani.