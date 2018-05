ULTIMA ORA | Ilie Nastase, SCANDAL URIAS in aceasta dimineata! Fostul lider mondial s-a ales cu dosar penal dupa un control de rutina

Probleme pentru fostul mare tenismen Ilie Nastase.

Nastase se afla in acest moment la sediul Politie Rutiere dupa ce a fost surprins in trafic intr-o "Vizibila stare de ebrietate", conform politistilor de la Rutiera.

Nastase a fost oprit de agentii de la Rutiera in acesta dimineata, in jurul orei 05:00, pe soseaua Nordului pentru un control de rutina, informeaza ProTV. Fostul lider mondial a refuzat sa fie testat cu aparatul alcooltest, a devenit recalcitrant si a adresat injurii politistilor. In acel moment, agentii l-au incatusat si l-au dus la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice.

Ilie Nastase si-a continuat "reprezentatia" si in fata medicilor si a refuzat recoltarea de monstre biologice. Politistii l-au condus la sediul Brigazii Rutiere si i-au intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si pentru ca a refuzat recoltarea de probe biologice.