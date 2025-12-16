În vară, Al Hilal era dispusă să ofere 100 de milioane de lire sterline pentru a-l achiziționa de la Manchester United pe Bruno Fernandes. Portughezul a refuzat să plece, iar acum, la câteva luni distanță, susține că oficialii de pe Old Trafford ar fi vrut să-l vadă plecat, iar suma generoasă de bani să ajungă în conturile clubului.



Bruno Fernandes susține că Manchester United a vrut să îl vândă în vară

Într-un interviu pentru televiziunea portugheză Canal 11, Bruno Fernandes s-a arătat foarte dezamăgit de conducătorii lui Manchester United și a transmis că doar managerul Ruben Amorim a fost de partea sa și l-a dorit cu adevărat în continuare la echipă.

Pe lângă Al Hilal, Bruno Fernandes a lăsat de înțeles că a avut și alte oferte tentante în vară, însă a ales să nu plece pentru că iubește Manchester United.



"În vară, am decis să nu merg în Arabia Saudită nu numai din motive ce țin de familie, ci și pentru că iubesc cu adevărat Manchester United. Însă, din partea clubului, am simțit că mesajul e: 'Dacă pleci, nu ar fi atât de rău pentru noi'. M-a durat puțin și m-a întristat. Sunt un jucător care mereu și-a arătat disponibilitatea și mereu a dat ce a avut mai bun.



Clubul a vrut să plec. Dacă eu aș fi spus că vreau să plec, m-ar fi lăsat să plec chiar dacă antrenorul spunea că mă vrea.



Loialitatea în fotbal nu mai este privită ca înainte. Dacă aș fi plecat în ultima fereastră de transferuri, aș fi câștigat mult mai mulți bani și multe trofee", a spus Bruno Fernandes.



Rămas la Manchester United, Bruno Fernandes este în continuare căpitanul echipei, iar în cele 16 etape disputate până acum în Premier League a fost de fiecare dată titular. Portughezul are și statistici excelente: 5 goluri și 7 pase decisive.



În ultima etapă din Premier League, la 4-4 cu Bournemouth, Bruno a marcat un gol și a oferit un assist.

VIDEO Rezumat Manchester United - Bournemouth 4-4 (VOYO)

