Iga Swiatek a abandonat în turul al treilea la Madrid

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul patru mondial, a fost nevoită să abandoneze din cauza unui virus, sâmbătă, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari, la scorul de 7-6 (7/4), 2-6, 3-0 pentru americanca An Li.

După ce a cedat primul set în tiebreak (4/7) şi l-a câştigat pe al doilea cu 6-2, Swiatek a părut în suferinţă şi a cerut intervenţia medicului la 2-0 pentru Li. După o discuţia cu echipa sa, Swiatek a revenit pe teren cu intenţia de a continua meciul, dar în cele din urmă a renunţat, după al treilea ghem al setului, la capătul a două ore şi 14 minute de joc, părăsind terenul în lacrimi.

„Sunt sigură că peste câteva zile voi fi bine, dar acum nu am niciun pic de energie sau echilibru”, a spuscampioana din 2024 de la Madrid după meci.

În alt meci din turul al treilea, italianca Jasmine Paolini, cap de serie numărul opt, a fost învinsă de americanca Hailey Baptiste, cu 7-5, 6-3.

În optimi s-au mai calificat japoneza Naomi Osaka, elveţianca Belinda Bencic şi rusoaica Mirra Andreeva.