„I-am spus că poate să li se alăture rușilor în război!” Yastremska cere WTA interzicerea Gasanovei, după declarațiile pro-război

Războiul început de Federația Rusă împotriva Ucrainei în data de 24 februarie 2022 nu atrage doar ură, ci și susținători din cele mai imprevizibile locuri. Jucătoarea de tenis rusă, Anastasia Gasanova (23 de ani, 154 WTA) s-a poziționat de partea președintelui Vladimir Putin, în demersurile sale de a invada, ucide și ocupa teritorii din statul ucrainean.

După ce a spus pe rețelele sociale că civilii ucraineni merită să moară după bombardamentul ucrainean asupra Podului Kerci, din Crimeea, Anastasia Gasanova a fost confruntată personal de ucraineanca Dayana Yastremska.

Bizar în condițiile date este că Yastremska și Gasanova urmează să se dueleze în proba de dublu a turneului WTA 125k de la Rouen.

Mai jos, relatarea Dayanei Yastremska a dialogului pe care l-a purtat cu Anastasia Gasanova, jucătoarea de tenis de 23 de ani care a făcut declarații pro-război.

Dayana Yastremska told us she has talked to Anastasia Gasanova (re her posts on Instagram) at the Cluj-Napoca (Romania) tennis tournament, where both of them played.

Gasanova is now Yastremska's opponent in the 1R in doubles at the WTA 125k event in Rouen (France) next week. pic.twitter.com/xkHROZRvNs