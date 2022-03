Dayana Yastremska, gest inimos. A anunțat imediat după finala de la Lyon ce va face cu banii câștigați. "Am luptat pentru Ucraina!"

Shuai Zhang a câştigat duminică turneul de categorie WTA 250 de la Lyon, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-4, pe jucătoarea ucraineană Dayana Yastremska, beneficiară a unui wild card.

La capătul unei săptămâni epuizante, în care a plecat din Ucraina spre România, iar din țara noastră spre Franța, Dayana Yastremska (140 WTA) și-a împins limitele la maximum și a izbutit să joace finala turneului de la Lyon.

Dayana Yastremska, vicecampioană la Lyon

Cu gândul la părinții ei rămași în Ucraina, jucătoarea aflată pe 121 WTA a etalat un tenis solid în finala cu chinezoaica Shuai Zhang (nr.40 WTA), însă a cedat ultimul act. În pofida, eșecului pentru Yastremska finala capătă semnificația unei mari victorii atât timp cât a reușit să-și gestioneze emoțiile și să se concentreze pe tenis pentru a mai face încă un excelent PR sportului din țara sa.

"Am jucat pentru mine și pentru țara mea. Am avut multe emoții și am fost foarte obosită, dar m-am încărcat cu multă energie din sprijinul publicului. Am luptat pentru Ucraina și le mulțumesc oamenilor care se luptă pentru țara mea", a spus Dayana.

Dayana Yastremska și-a donat banii către Fundația care ajută Ucraina

Sportiva din Ucraina care va urca până pe locul 102 WTA de luni a purtat la ceremonia de premiere steagul Ucrainei pe umeri și a anunțat ce va face cu banii câștigați la Lyon.

"Premiul în bani pe care l-am câștigat aici (n.r.: - 14.500 de euro pentru vicecampion) îl voi dona Fundației Ucrainene pentru a sprijini Ucraina”, a declarat jucătoarea din Ucraina, imediat după finala pierdută la turneul din Franța.

Ucraineanca în vârstă de 21 de ani a cucerit trei trofee în carieră, la Hua Hin şi Strasbourg, în 2019, şi la Hong Kong, în 2018.

"You guys are so strong, you have an amazing spirit." ????????

???????? @D_Yastremska gives a message of support to her fellow Ukrainians. pic.twitter.com/RpunBPBwFT