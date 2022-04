În urma cu aproape două luni, Vladimir Putin a recunoscut independenţa regiunilor separatiste Doneţk şi Lugansk și a ordonat un atac militar în Ucraina. Iar de atunci, pe teritoriul vecinilor noștri s-a iscat un război care s-a soldat cu peste 50.000 de decese.

Pentru a fugi de bombardamentele liderului de la Kremlin, Dayana Yastremska și-a luat sora de doar 15 ani și a venit în România. Tot pentru Ucraina, tenismena a dorit să aducă un punct în Billie Jean King Cup, însă Alison Riske a fost mai inspirată și a învins-o. Iar la finalul partidei, copleșită de emoții, Dayana Yastremska a mărturisit că își dorea nespus să iasă victorioasă pentru compatrioții săi.

Dayana Yastremska: „Am o motivație în plus de a câștiga pentru Ucraina!”

„Primul meu gând după înfrângere a fost să mă sinucid. La astfel de turnee, fiecare meci este important, sunt mereu multe emoții. Mai ales acum, când se întâmplă asta în Ucraina, ai o motivație în plus de a câștiga, de a câștiga pentru Ucraina.

Este foarte greu pentru că joci împotriva americanilor, toată lumea este foarte tensionată, pui o presiune suplimentară pe tine. Nici nu-mi amintesc care a fost scorul în tie-break-ul din primul set. Fiecare punct pe care l-am jucat a fost important.

Nici măcar nu știu cum să-mi exprim sentimentele în cuvinte. Dacă joc cu grijă când am șanse de a câștiga, atunci pun presiune pe mine și încep să pierd. Probabil că mi-ar lua o zi întreagă să explic ce s-a întâmplat în acest meci.

Una peste alta, cred că a fost o luptă interesantă. Am facut tot ce am putut. Este trist că am pierdut, dar mi-a plăcut să joc aici”, a declarat Dayana Yastremska, la finalul meciului cu Alison Riske.

Dayana Yastremska, recunosctătoare românilor pentru ajutorul oferit

În martie, tenismena a ajuns în România, acolo unde, după spusele sale, a fost primită cu căldură și i s-au oferit alimente. De la București, tânara a luat avionul către Lyon, actuala sa destinație.

„Traseul a durat patru ore pentru a ajunge la Dunăre, la frontiera cu România. Ne era frică de bombe şi să nu ne întâlnim cu tancurile ruseşti. Era o lungă coadă de maşini la frontieră şi am luat-o pe jos. Aici ne-am luat rămas bun de la părinţi, pentru că mama a rămas şi ea în cele din urmă.

De cealaltă parte a frontierei ne-au aşteptat oameni buni, care ne-au dat să bem şi să mâncăm. Iar la Bucureşti am putut lua avionul spre Lyon”, a relatat Dayana Yastremska.