Sorana Cîrstea a fost învinsă de la mare luptă de Karolina Muchova, cu 7-6 (7/0), 6-7 (3/7), 6-4, joi, la New York, în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului.

Sorana Cîrstea, învinsă la US Open de Muchova după un meci de aproape trei ore



Cîrstea (35 ani, 71 WTA) s-a înclinat după aproape trei ore de joc ﻿(2 h 55 min).



Românca a avut 4-1 în primul set, dar a fost egalată şi a pierdut fără drept de apel în tiebreak. Cîrstea a condus în actul secund cu 3-1, 4-2 şi 5-3, dar a ajuns din nou în tiebreak, unde s-a impus de data aceasta. Muchova a început mai bine setul decisivi şi a condus cu 2-0 şi 3-1, românca a egalat (3-3), dar cehoaica a făcut un nou break şi s-a impus cu 4-2, scrie Agerpres.



Cîrstea a avut 35-34 la winners, iar Muchova a comis mai multe erori neforţate (43-36).



Sorana Cîrstea a încheiat astfel o serie de opt victorii consecutive, după ce a cucerit titlul la Cleveland (WTA 250) venind din calificări.

Muchova (29 ani, 13 WTA) are acum 6-1 în meciurile directe cu Cîrstea, inclusiv trei victorii la US Open, una în 2020 (6-3, 2-6, 7-6 în turul al treilea) şi alta în 2023 (6-0, 6-3 în sferturi).



Cîrstea, care anul trecut nu a participat la US Open, din cauza unei accidentări, s-a ales cu un cec de 154.000 de dolari şi 70 de puncte WTA.

