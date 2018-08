Surpriza! Gabi Iancu revine in Liga 1! Unde va juca fostul stelist

Fostul copil teribil de la Steaua si Viitorul, Gabi Iancu revine in Liga 1.

FC Voluntari este in situatie critica in Liga 1. Cu un singur punct in 6 etape, ilfovenii s-au pus pe facut transferuri in plin campionat.

Fotbalistul in varsta de 24 de ani vine liber de contract la Voluntari. Ultima data a evoluat in Polonia la Termalica. Acesta revine dupa un an in Liga 1. Ultima data evolua pentru Viitorul, formatie alaturi de care a castigat titlul.

Iancu nu este singurul fotbalist transferat de Voluntari. Portarul Balaur revine la Voluntari dupa doar o luna petrecuta la Dunarea Calarasi, conform jurnalistilor de la Fanatik.

De la Voluntari a plecat fundasul Wallace, care era adus la inceputul sezonului de la Juventus Bucuresti.