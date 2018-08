Fabulos! Salah cere demisia conducerii Federatiei Egiptene. Motivul este incredibil!

Vedeta lui Liverpool, Salah este din nou in centrul atentiei in tara natala. Acesta cere demisia conducatorilor Federatiei Egiptene de Fotbal.

Fotbalistul in varsta de 26 de ani cere federatiei sa-i opreasca pe fanii care ii bat in usa la ore tarzii de fiecare data cand este convocat la lotul national.

Avocatul lui Salah a trimis mai multe scrisori oficiale catre federatie si spune ca fotbalistul se simte in pericol atunci cand este la nationala.

"Federatia ar trebui sa-i opreasca pe suporteri din drumul spre usa lui Salah. Batand in usa fotbalistului la ore tarzii, acesta nu poate sa se odihneasca si merge obosit la antrenament" a spus avocatul lui Salah.

Avocatul lui Salah cere ca fotbalistul lui Liverpool sa fie insotit permanent de doua garzi de corp. In plus, toate telefoanele spre camera de hotel a lui Salah sa fie blocate.



"Salah sa nu fie asteptat sa-si faca aparitia la conferinte de presa, actiuni publicitare sau vizite oficiale care au legatura cu federatia din Egipt" scria avocatul Ramy Abbas intr-o scrisoare trimisa chiar presedintelui federatiei, Hany Abo Rida.

Avocatul lui Salah cere ca sefii federatiei sa demisioneze in 5 zile daca cererile fotbalistului nu sunt respectate.

Fotbalistul in varsta de 26 de ani a debutat la nationala in 2011 si a strans 53 de meciuri oficiale reusind sa inscrie in 29 de randuri. Acesta a fost capitan la Campionatul Mondial din Rusia.