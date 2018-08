US OPEN 2018 | Alexandra Dulgheru, singura romanca ramasa in calificari. Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse, eliminate

Alexandra Dulgheru e singura romanca ramasa in calificari la US Open 2018!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Dintre cele patru romance care au luat startul in calificari la Flushing Meadows, doar Alexandra Dulgheru a trecut in turul secund. Ea va evolua joi in turul doi. Irina Bara, locul 140 WTA si cap de serie numarul 29, Jaqueline Cristian, locul 213 WTA, si Ruse au pierdut in prima mansa.

Alexandra Dulgheru, locul 141 WTA si cap de serie numarul 30, a invins-o, marti, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-2, pe americanca Allie Kiick, locul 165 WTA, in primul tur al calificarilor de la US Open. In continuare va da piept cu iberica Paula Badosa Gibert, locul 184 WTA. Intr-un alt meci din turul inaugural, Irina Bara, locul 140 WTA si cap de serie numarul 29, a fost invinsa, cu scorul de 7-5, 6-4, de americanca Gail Brodsky, locul 312 WTA.

Jaqueline Cristian, locul 213 WTA, a fost eliminata, miercuri, in primul tur al calificarilor la US Open de catre rusoaica Vera Zvonareva, locul 134 WTA si cap de serie numarul 24, scor 6-3, 6-1, dupa 64 de minute de joc. Elena Ruse a parasit si ea competitia din New York dupa ce ucraineanca Anhelina Kalinina, locul 136 WTA si cap de serie numarul 26, a invins-o, scor 6-1, 7-6 (2).