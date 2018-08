ULTIMA ORA | Lasat liber de FCSB, Stancioiu revine in lupta pentru TITLU! Unde va juca portarul de 37 de ani

Edi Stancioiu isi continua cariera si la 37 de ani.

Edi Stancioiu a fost rezerva la FCSB in ultima vreme, dar in vara contractul i-a expirat si oficialii ros-albastri au decis sa nu prelungeasca intelgerea. Ajuns la 37 de ani, goalkeeperul nu a stat, insa, mult timp fara echipa.



ProSport anunta ca Edi Stancioiu, care a mai aparat la Sportul, CFR si ASA Targu Mures, a ajuns la Craiova! El urmeaza sa semneze un contract cu formatia din Banie.



Craiova ii mai are pe Mirko Pigliacelli si pe tanarul Laurentiu Popescu.